Barbara Palvin Sprouse a ales covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes pentru a face marea dezvăluire a sarcinii sale. Într-o rochie albastru deschis cu tiv din pene, modelul a afișat o strălucire absolut radiantă, ținându-și delicat mâinile pe burtică alături de soțul ei, Dylan Sprouse.

Sinceră să fiu, dincolo de vestea minunată, atenția ne-a fugit imediat către tenul ei absolut impecabil. De ce ne interesează atât de mult acest look? Pentru că demonstrează perfect acea tranziție pe care o căutăm toate către un machiaj care respiră, care nu încarcă porii și care rezistă eroic chiar și când umiditatea o ia razna la un eveniment important.

Nu e un secret că modelul are o echipă de încredere cu care lucrează de peste un deceniu. Și tocmai această relaxare s-a văzut în alegerea unui stil inspirat de finalul anilor ’90, cu tonuri reci de maro pe buze și o abordare super naturală a pielii.

Baza perfecta pentru o stralucire naturala

Te-ai întrebat vreodată cum obțin vedetele acel efect de piele care parcă luminează din interior? Secretul stă mereu în pregătire. După cum a relatat Vogue într-un material detaliat de beauty, make-up artistul Tobi Henney a mizat pe o hidratare intensă înainte de orice picătură de machiaj.

A folosit Bioderma pentru curățare, urmată de Rhode Glazing Milk și o cremă bogată de la Augustinus Bader. Iar pentru zona ochilor a ales la mer. Baza propriu-zisă a fost construită cu fondul de ten Armani Luminous Silk, un produs pe care și noi îl lăudăm adesea pentru textura sa lejeră, fixat strategic cu anticearcănul Nars Creamy Concealer.

„Amândouă ne-am dorit să fie un machiaj impecabil, clasic, și ceva la care să ne putem uita înapoi și să îl simțim atemporal. Amândouă iubim pielea naturală, impecabilă. Nu prea încărcată, fireste . Barbara fiind europeană și eu australiancă, apreciem o abordare mai lipsită de efort, naturală pentru majoritatea machiajelor pe care le facem.” – Tobi Henney, Make-up Artist

Dar că lucrurile devin și mai interesante la capitolul ochi. Henney a folosit farduri cremă de la Mac Cosmetics și Makeup By Mario, accentuând forma ochilor pentru a face față blițurilor puternice de pe Croazetă. (Mini-pont: fardurile cremă sunt salvarea ta absolută când vrei un look rapid dimineața, aplicat direct cu degetele!).

Volum luxos care rezista la umiditate

Când vine vorba de păr, Owen Gould a fost omul din spatele buclelor lejere. El a mizat pe o pregătire temeinică folosind șamponul și balsamul Moroccanoil Moisture Repair, adăugând apoi un tratament pe lungimi pentru o strălucire care nu îngreunează firul.

Și totuși, cum faci ca o coafură să nu se pleoștească la prima adiere de vânt?

„Barbara a avut mereu această abilitate incredibilă de a face glamour-ul să pară lipsit de efort, ceea ce este sincer genul meu preferat de frumusețe. De-a lungul celor 12 ani de când lucrăm împreună, am rafinat look-ul ei în ceva care se simte ca o bombă sexy modernă. Cizelat, dar nu exagerat.” – Owen Gould, Hairstylist

Gould a aplicat spumă de volum la rădăcini și a folosit o perie rotundă mare pentru a usca părul, menținând o tensiune constantă. La final, a creat acele onduleuri subtile cu un ondulator cu diametru mare și a fixat totul cu spray-ul Moroccanoil Luminous Hairspray Strong.

Umiditatea de pe Riviera Franceză este un test suprem pentru orice look, iar secretul constă tocmai în structura construită pas cu pas. Dacă acest trend al frumuseții relaxate va domina complet și evenimentele din toamnă, dar până atunci, produsele cu textură lejeră merită un loc pe raftul tău din baie.