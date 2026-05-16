Bella Hadid a ajuns pe Riviera Franceză pentru Festivalul de Film de la Cannes, dar prima ei apariție a luat prin surprindere pe toată lumea. Supermodelul a renunțat la rochiile de gală în favoarea unui set sport albastru deschis, format dintr-o pereche de pantaloni capri lejeri și o vestă cu fermoar și guler înalt, asortate cu adidași Puma Speedcats argintii metalizați.

Și sincer, exact asta aveam nevoie să vedem. Pentru că, dincolo de fascinația pentru covorul roșu, o ținută pe care o putem purta și noi într-o zi aglomerată prin oraș ne inspiră mult mai mult decât o rochie de muzeu. Este confirmarea că stilul relaxat, de stradă, a câștigat definitiv teren, chiar și la cel mai elitist festival de film din Europa.

O schimbare radicală de stil

Gândește-te la aparițiile ei din anii trecuți. Ne-a tăiat respirația cu acea rochie Schiaparelli cu detalii anatomice sau cu piesele de arhivă Gucci semnate de Tom Ford. Iar anul trecut a strălucit într-o rochie neagră din satin de mătase Saint Laurent, cu un design asimetric pe spate și o crăpătură adâncă pe picior, creată de Anthony Vaccarello. Așa că așteptările erau imense.

Numai că, într-un fotoreportaj publicat de Hellomagazine, vedem o cu totul altă abordare pentru zilele premergătoare festivalului. Tânăra de 29 de ani a apărut super relaxată, cu părul prins lejer la spate într-un clește roz, purtând ochelari de soare eleganți și o geantă neagră simplă. Machiajul ei a fost minimal, doar cu un strop de blush și un luciu de buze. Un look pe care, îl putem recrea oricare dintre noi dimineața, în fix cinci minute.

Modelul original Puma purtat de vedetă a fost conceput inițial ca încălțăminte de curse auto. Dar relansarea oficială din 2024 l-a transformat rapid într-o piesă de bază pentru garderoba de stradă a momentului.

Pe străzile din Cannes i s-a alăturat și fratele ei mai mic, Anwar Hadid. El a păstrat același registru extrem de casual, îmbrăcat cu o jachetă neagră, pantaloni cargo, o șapcă kaki și ducând două genți de voiaj.

Secretul din spatele ținutei sport

Dar alegerea cromatică a Bellei nu a fost deloc întâmplătoare. Nuanța de albastru deschis se coordonează perfect cu cel mai nou parfum lansat de ea pe piață sub brandul Ôrəbella, denumit Jasmine Blues.

Brandul descrie această esență ca fiind o celebrare a modelului pentru:

„minunarea copilăriei, intuiția și magia liniștită a descoperirii.” – Ôrəbella, Comunicat oficial

Parfumul tocmai a ajuns în magazinul Selfridges din Londra, după o lansare de succes în Statele Unite. Combinația olfactivă este una complexă, cu note de vârf de iasomie, lotus albastru și bergamotă mediteraneană, continuând cu petale de trandafir și mușchi cristalizat, totul pe o bază de mosc lemnos, patchouli și lemn de cedru.

„Inspirat de cele mai vechi amintiri ale Bellei explorând grădina casei copilăriei sale, unde iasomia creștea pe pereți și florile de lotus albastru înfloreau lângă iaz, JASMINE BLUES este un parfum de piele în ediție limitată construit în jurul florilor sale erou, iasomia și lotusul albastru. Intim, dar luminos, captează echilibrul delicat dintre reflecție și descoperire, ghidând simțurile spre un loc de liniște interioară și revelație tăcută.” – Ôrəbella, Comunicat de presă

Fanii modei așteaptă acum cu sufletul la gură marea seară a premierei. Până la apariția oficială pe treptele Palais des Festivals, rămâne neclar ce casă de modă de lux va semna ținuta ei spectaculoasă pentru covorul roșu din acest an.