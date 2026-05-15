Te-ai întrebat vreodată cum reușesc cuplurile de la Hollywood să își crească copiii fără să o ia razna printre atâtea filmări și deplasări? Ei bine, Emily Blunt și John Krasinski par să fi găsit o formulă care funcționează de minune pentru fetițele lor, Hazel (11 ani) și Violet (9 ani).

Regula de aur pentru carieră și copii

Sinceră să fiu, jonglatul între un job solicitant și viața de familie ne dă bătăi de cap tuturor. Dar pentru doi actori de calibru internațional, provocarea e parcă și mai mare. Așa cum a povestit recent John într-un interviu preluat de Hellomagazine, secretul lor stă într-o sincronizare perfectă a programului și în stabilirea unor priorități clare.

Baza e simplă.

„Sincer, răspunsul simplu este «copiii și familia pe primul loc».” – John Krasinski, actor și regizor

Și nu e doar o declarație frumoasă de PR. Cei doi au o regulă strictă în casă: nu filmează niciodată în același timp. Când unul e pe set, celălalt stă acasă cu fetele. Iar asta le permite să le ofere stabilitate, chiar dacă au proprietăți și în New York, și în Londra, împărțindu-și viața între două continente.

Un circ în familie pe drumuri

Dar lucrurile nu stau mereu perfect așezate în calendare. Când programul o cere, pur și simplu împachetează tot și pleacă împreună la drum.

„Îi aducem pe acești copii oriunde filmăm și oriunde putem petrece timp cu ei.” – John Krasinski, actor și regizor

Tatăl recunoaște amuzat că viața lor se transformă rapid într-un „circ în familie” la fiecare deplasare. Numai că fetele par să se fi adaptat perfect la acest ritm. Ba chiar au fost văzute recent la turneul de tenis US Open, unde au făcut cu mâna super relaxate când au apărut pe ecranele uriașe ale stadionului, o ieșire care a devenit tradiție pentru ei încă din 2023.

Lecția vulnerabilității predată acasă

Dincolo de logistica impresionantă a călătoriilor, ceea ce mi se pare cu adevărat valoros este modul în care Emily comunică emoțional cu fetele ei. Știai că ea s-a luptat cu o bâlbâială severă în copilărie? Iar această vulnerabilitate a devenit acum o lecție uriașă de parenting în casa lor.

„Am fost mereu foarte sinceră în privința asta. M-am asigurat întotdeauna că ele înțeleg că am crescut cu ceva cu care m-am luptat și că este în regulă. Toată lumea are ceva, iar asta a fost problema mea.” – Emily Blunt, actriță

Actrița le explică mereu fetelor că fix aceste greutăți ne învață să fim empatici cu cei din jur, mai ales când vedem pe cineva într-o situație umilitoare. Până la urmă, bunătatea e cea mai importantă trăsătură pe care o putem crește în copiii noștri, indiferent de cariera pe care o avem.

Cum se va adapta acest „circ în familie” pe măsură ce Hazel și Violet vor ajunge la adolescență și vor dori mai multă independență? Asta e o întrebare la care probabil nici ei nu au încă răspunsul complet, dar e clar că fundația de empatie este deja solidă.