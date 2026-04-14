Actrița Katie Holmes, cunoscută pentru părul său lung și brunet, a surprins pe toată lumea. A apărut recent la un eveniment cu o tunsoare complet nouă și o culoare de păr blondă, o schimbare majoră față de look-ul său consacrat încă din perioada serialului Dawson’s Creek.

O schimbare radicală de look

Prezentă la un eveniment care celebra noua colaborare a designerului Christopher John Rogers cu Old Navy, Katie Holmes a atras toate privirile. E drept că blugii săi largi, creați de CJR, erau în tendințe, dar adevărata noutate a fost coafura sa. Actrița, a cărei imagine este strâns legată de părul lung și șaten, nu s-a temut să renunțe la lungime și să schimbe complet și culoarea.

Ce este tunsoarea „clavi-cut”

Noua sa tunsoare este un „clavi-cut”. este un bob lung care ajunge exact la nivelul claviculei. Stiliștii au declarat în trecut că această tunsoare este universal măgulitoare datorită lungimii sale abordabile.

Dar aspectul magic al acestei tunsori este altul. Până la urmă, cum vine asta să fie și practică, și de efect? E suficient de scurtă pentru a oferi un aer modern, dar și destul de lungă pentru a putea fi prinsă într-o coadă de cal.

Blondul șampanie, un trend neașteptat

Iar când vine vorba de nuanță, Holmes bifează o tendință majoră. A ales un blond șampanie, o culoare care sugerează zile mai însorite. Surprinzător, această nuanță este considerată unul dintre cele mai mari trenduri în materie de culoare pentru anul 2026.

Katie Holmes nu este singura care a adoptat o schimbare de look. Doar anul acesta, vedete precum Margot Robbie, Penélope Cruz și Gracie Abrams au optat pentru tunsori mai scurte, iar decizia lui Holmes va inspira, probabil, și alte persoane să facă o schimbare.

Recent, pe 10 iunie 2024, actrița a participat și la cina CHANEL Tribeca Festival Artists Dinner, care a avut loc la The Odeon în New York, unde a purtat o ținută a casei de modă franceze (eveniment diferit de cel unde și-a etalat prima oară noul look).