Katie Holmes a surprins pe toată lumea la un eveniment recent din New York. Actrița a apărut pe 13 aprilie la lansarea colecției Old Navy x Christopher John Rogers cu o transformare de look completă, renunțând la părul lung și închis la culoare pentru o tunsoare și o nuanță total noi.

Apariție surpriză la New York

Prezentă la evenimentul desfășurat luni, 13 aprilie, în New York, Katie a purtat piese din colaborarea dintre Old Navy și designerul Christopher John Rogers. Dar, să fim serioși, nu doar ținuta a atras toate privirile, ci mai ales transformarea părului său, care a devenit imediat subiect de discuție.

Adio păr lung, bun venit lob

Iar schimbarea este una majoră. Actrița, cunoscută pentru părul său lung până la jumătatea spatelui, de obicei într-o nuanță de șaten închis cu ocazionale șuvițe discrete caramel, a decis că e timpul pentru o reîmprospătare de primăvară. Așa că a tăiat câțiva centimetri buni din lungime.

Noul ei lob este tuns în scări discrete, în acel stil perfect imperfect care îi conferă un aspect șic fără efort, ca și cum ar fi mereu aranjat, dar nu prea mult. Deși l-a purtat cu o cărare pe o parte, tunsoarea este suficient de versatilă încât să arate bine în orice fel ar fi aranjat.

O schimbare curajoasă.

Nuanțe de miere și un blond auriu

Dincolo de tunsoare, culoarea este cea care completează transformarea. Katie a trecut la un blond-miere, o nuanță caldă și luminoasă care a fost descrisă ca și cum „apusul a fost capturat permanent în părul ei”. Tonurile de miere par a fi aplicate printr-o tehnică de balayage (o metodă de vopsire foarte populară), cu rădăcinile lăsate intenționat puțin mai închise. Cum vine asta? Ei bine, acest detaliu nu doar că oferă un aspect mai scump și mai natural, dar este și mai ușor de întreținut pe termen lung.

Un stil personal, nu un trend trecător

Si totuși, de ce funcționează atât de bine acest look pentru ea? V-ați întrebat vreodată de ce alegerile ei par mereu potrivite? Poate pentru că Holmes a rămas o sursă de inspirație constantă tocmai pentru că nu pare să urmărească orbește trendurile. În schimb, merge pe instinct, iar instinctul ei în materie de păr pare să fie mereu corect.

Până la urmă, poate tocmai asta e secretul. Rezultatul este o Katie Holmes care arată diferit, dar nu de nerecunoscut. Și poate tocmai de aceea rămâne o sursă de inspirație constantă în materie de coafuri: în loc să vâneze trenduri, pare că își ascultă intuiția, care, cel puțin în privința părului, nu dă greș.