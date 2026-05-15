Când te gândești la Marilyn Monroe, îți apar instantaneu în minte buzele roșii, părul platinat, privirea ușor adormită și celebra declarație despre Chanel No. 5. Dar în spatele acelei imagini iconice, studiate acum cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea ei pe 1 iunie, se ascundea o rutină de frumusețe mult mai complexă. Fascinația pentru ea rezistă și după mai bine de 60 de ani de la moartea ei prematură la doar 36 de ani, pur și simplu pentru că avea acel factor inefabil pe care banii nu îl pot cumpăra. Era inteligentă, amuzantă, vulnerabilă și extrem de neînțeleasă.

Sinceră să fiu, ne uităm adesea la divele vechiului Hollywood și credem că perfecțiunea lor era nativă sau imposibil de atins. Însă detaliile recent scoase la iveală ne arată că până și cel mai mare sex-simbol al tuturor timpurilor apela la trucuri ieftine de farmacie, avea mici nesiguranțe pe care și le corecta estetic și refuza să urmeze orbește regulile vremii. Asta ne demonstrează că frumusețea e, până la urmă, o construcție asumată, pe care o poți adapta fix nevoilor tale.

Știm deja că actrița și-a transformat complet identitatea când a trecut de la bruneta Norma Jeane Mortenson la diva platinată de mai târziu. Dar dincolo de mitul pe care l-a creat, produsele ei reale de machiaj, parfumurile ascunse și antrenamentele ei au fost mereu un subiect de fascinație.

Parfumerie neașteptată și trucuri pentru un ten perfect

Te-ai întrebat vreodată cum mirosea cu adevărat Marilyn? Deși a rămas în istorie cu replica despre parfumul purtat la culcare, lucrurile stau puțin diferit. Într-o analiză publicată recent de Allure, aflăm că actrița adora de fapt și parfumul Rose Geranium de la Floris, descoperit într-o vizită la Londra. Ba chiar, în 1959, a comandat șase sticluțe la Beverly Hills Hotel sub pseudonimul „Miss Dorothy Blass”. Mai purta, și și Lanvin Arpege.

Dar aici intervine detaliul cu adevărat neașteptat. Actorul Lewis Gosset Jr., colegul ei de la Actors Studio de la finalul anilor ’50, a dezvăluit că Marilyn mirosea a săpun Lifebuoy. Un săpun carbolic, medicinal, care nu se mai produce azi.

„Marilyn Monroe mirosea ca și casa bunicilor mei.” – Erin Parsons, make-up artist și istoric de beauty

Și dacă tot vorbim de ten, știai că luminozitatea ei incredibilă de pe ecran nu venea de la un iluminator scump? Folosea un strat generos de Vaseline ca bază de machiaj pentru a hidrata pielea și a capta lumina puternică a reflectoarelor din studio. (Un pont rapid: dacă ai tenul uscat, tehnica de „slugging” cu Vaseline peste noapte e fix același concept pe care îl vezi acum viral). refuza să își îndepărteze puful de pe obraji, considerând că îi oferă acel aspect de „soft-focus” pe cameră. Cât despre bronz? Nici nu voia să audă. Îi plăcea să se simtă „blondă peste tot” și își numea nuanța de păr preferată „alb față de pernă”.

Buze corai, sport în propriul ritm și mici corecții estetice

Când o parte din colecția ei de machiaj a fost scoasă la licitație, surpriza a fost uriașă. Majoritatea rujurilor ei clasice nu erau roșii, ci în nuanțe de portocaliu și corai. E drept că folosea un balsam nuanțator roșu rubin de la Westmore Beauty, dar la începutul anilor ’60 trecuse la un lip pomade Max Factor pentru un look mai modern și mai puțin de „bombshell”.

Iar la capitolul sport, Marilyn era Tracy Anderson înainte ca acest concept să existe. Nu suporta antrenamentele ritmice de la radio, așa că și-a creat propria rutină de fermitate a bustului cu greutăți mici, de aproximativ două kilograme.

„[Rutina] constă în ridicarea unor greutăți de cinci livre dintr-o poziție a brațelor în formă de vultur deschis până într-un punct situat direct deasupra capului meu. Fac asta de 15 ori, încet.” – Marilyn Monroe, actriță

Apoi repeta mișcarea de deasupra capului și făcea cercuri cu brațele la 45 de grade până obosea pur și simplu.

La nivel estetic, a apelat și la proceduri. Documentele medicului estetician Michael Gurdin arată că diva a avut un implant de bărbie la începutul carierei pentru a-și defini structura feței, implant care ulterior începuse să se dizolve. Și-a făcut și electroliză pe linia părului, o procedură pe care o folosea și Rita Hayworth.

O prietenie dincolo de viață și produsele pe care le poți cumpăra și azi

Dar poate cel mai emoționant aspect al rutinei ei era legătura cu make-up artistul ei, Allan „Whitey” Snyder. El i-a creat look-ul de la primul test de studio până în ultima zi. Erau atât de apropiați încât ea l-a pus să promită că o va machia la înmormântare, dacă se va stinge înaintea lui. Drept mulțumire, i-a dăruit o clemă de bani din aur, gravată cu un mesaj tulburător: „Whitey dragă- Cât încă sunt caldă. Marilyn.” Snyder și-a ținut promisiunea în 1962, iar clema a fost vândută la licitație în 2012 pentru peste 20.000 de dolari.

Dacă vrei să integrezi ceva din rutina ei chiar azi, află că multe dintre produsele ei preferate de la Erno Laszlo încă se găsesc pe piață. Monroe a colaborat strâns cu Dr. Laszlo, care i-a creat special balsamul Phormula 3-8 pentru a-i vindeca o cicatrice de la apendicită, iar crema Active Phelityl (vândută azi ca Phelityl Reviving Cream) era nelipsită din prescripția ei din 1958. Însă dincolo de creme și nuanțe de ruj, lecția reală pe care ne-o lasă Marilyn Monroe este despre asumare. Alege ce funcționează pentru tine, chiar dacă asta înseamnă să te dai cu Vaseline pe față sau să ridici greutăți în ritmul tău. Tu ce truc neconvențional de beauty folosești și nu ai renunța la el pentru nimic în lume?