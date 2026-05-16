Hailey Bieber a încins internetul cu o nouă serie de fotografii la piscină, purtând un costum de baie minuscul pentru a promova Rhode, brandul ei de frumusețe. Dincolo de estetica minimalistă cu care ne-a obișnuit, mișcarea vine într-un moment financiar uriaș pentru tânăra de 29 de ani.

Și de ce ne interesează pe noi asta? Gândește-te la felul în care o femeie tânără, adesea redusă de tabloide la statutul de simplă vedetă, reușește să își construiască un imperiu cosmetic evaluat la un miliard de dolari, dictând propriile reguli financiare. Nu e vorba doar despre o cremă de buze virală, ci despre o lecție de business feminin asumat.

Dincolo de filtre și zvonuri

Zilele trecute, modelul a pozat în Palm Springs într-un bikini maro și tocuri galbene, adăugând descrierea jucăușă „la încălzire”. Dar imaginile nu sunt doar un exercițiu de vanitate. Campania apare la scurt timp după ce Hailey a oprit speculațiile cum că ar fi apelat la un lifting brazilian pentru fese.

Chiar, de câte ori nu am auzit că orice corp tonifiat de la Hollywood este automat rezultatul bisturiului?

Ei bine, mama micuțului Jack a clarificat lucrurile rapid. Într-un interviu acordat revistei Allure anul trecut, ea a povestit că și-a făcut un „angajament” față de ea însăși să nu își modifice aspectul prin intervenții chirurgicale. Secretul ei stă în antrenamente constante. Mai exact, merge la sală de vreo patru ori pe săptămână, iar fandările sunt baza pentru tonifierea părții inferioare a corpului.

O afacere evaluata la o suma uriașă

Iar mișcările ei inteligente nu se opresc absolut deloc la sala de fitness. Așa cum arată informațiile publicate recent de Hellomagazine, brandul Rhode a atins o bornă istorică în mai 2025, când a fost achiziționat de gigantul e.l.f. Beauty. Tranzacția spectaculoasă a evaluat compania la aproximativ un miliard de dolari.

Imaginează-ți ce înseamnă să negociezi la nivelul acesta. Deși a vândut, Hailey a rămas puternic ancorată în companie, preluând rolurile de director de creație și șef de inovație.

Săptămâna trecută, vedeta a vorbit deschis despre această mutare uriașă pentru revista Time. A recunoscut că a intrat în negocieri cu o țintă financiară extrem de clară de la care nu a vrut să se abată deloc.

„Sunt o persoană care crede cu adevărat că, ei bine, ceea ce spui cu voce tare este foarte important. Cuvintele noastre sunt importante. Am zis, «Trebuie să fie numărul acesta. Nu voi accepta mai puțin.» A fost un obiectiv.” – Hailey Bieber, fondatoare Rhode

Ce invatam din aceasta poveste

Până la urmă, succesul ei nu a picat din cer. Rhode a crescut fulminant din 2022 datorită unui branding curat și unei strategii impecabile pe rețelele sociale, departe de zgomotul de fond al presei de scandal.

Un sfat de la noi? Când îți cunoști valoarea, fie că e vorba de o negociere la job sau de un simplu proiect personal, nu lăsa pe nimeni să îți scadă prețul. Rămâne de urmărit cum va reuși Hailey să mențină autenticitatea brandului său acum că face parte dintr-o corporație de beauty masivă și ce noi produse va lansa în această toamnă.