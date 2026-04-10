Taylor Swift a surprins pe toată lumea miercuri seară, pe 8 aprilie, când a ieșit în New York. Artista a renunțat la stilul său consacrat pentru o ținută minimalistă, care amintește puternic de iconica Carolyn Bessette-Kennedy. Alături de Ashley Avignone și Jerrod Carmichael, cântăreața a afișat un look complet diferit de cel cu care ne-a obișnuit.

O schimbare radicală de stil

Îmbrăcată într-un top negru cu bretele subțiri de la The Row (o marcă modernă asociată frecvent cu stilul CBK), o fustă maxi din mătase ivorie semnată Meshki și un sacou lung, negru, Taylor a părut desprinsă din anii ’90. Accesoriile au completat perfect acest stil minimalist: o geantă mică Dior, modelul 30 Montaigne Avenue, un colier cu lacăt cu diamante de la Audry Rose și un alt colier tip lariat, de la același designer de bijuterii.

O apariție studiată.

Chiar și machiajul a fost adaptat, păstrând bretonul caracteristic și eyelinerul discret, dar renunțând, în mod neașteptat, la rujul roșu aprins, care era aproape o semnătură personală.

De la paiete la minimalism

Iar această schimbare este cu atât mai vizibilă cu cât vine după luni de zile în care Swift a rămas fidelă formulei sale vestimentare. Să fim serioși, cine nu asociază imaginea ei cu fustele mini și cizmele până la genunchi? Ultima sa apariție publică notabilă a fost la gala iHeartRadio Music Awards 2026, unde a ridicat șapte premii noi și și-a prezentat pentru prima dată inelul de logodnă pe covorul roșu.

Atunci, ținuta a fost una clasică pentru ea: un corset și o fustă mini personalizate, de culoare verde fistic, de la Wiederhoeft. Look-ul a fost completat de cercei cu turmalină Dena Kemp, inele Selim Mouzannar și Ldezen, o brățară de tenis Spinelli Kilcollin și un ear cuff Nak Armstrong. Aparițiile sporadice din ultimele luni (de exemplu, la cinele de la Bird Streets Club și Chez Margaux) au confirmat acest tipar, artista fiind văzută în cizme Louboutin, pulovere The Row, jachete Louis Vuitton și o selecție de genți Prada și Gucci.

Inelul de logodnă și zvonurile nunții

Numai că ținuta de săptămâna aceasta pare desprinsă din cu totul alt film. Cum vine asta? Ei bine, întregul look amintește de minimalismul specific anilor ’90 al lui Carolyn Bessette-Kennedy, prin detaliile simple și paleta de culori alb-negru. Unii spun chiar că ținuta are un aer distinct „nupțial”, alimentând zvonurile despre o posibilă nuntă de vară cu Travis Kelce.

Piesa centrală rămâne, fireste, inelul de logodnă Artifex Fine, cu un diamant tăiat în stil „old mine brilliant”, montat într-o bandă de aur galben gravată manual. Poate că noua direcție stilistică este un indiciu legat de viitorul său personal. dacă viitoarele ieșiri la cină, poate la restaurante precum Via Carota sau Minetta Tavern, o vor găsi pe artistă adoptând și mai mult din stilul relaxat și șic al lui CBK.