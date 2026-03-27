Gala iHeartRadio Music Awards 2026, desfășurată joi seara la Dolby Theatre din Los Angeles, a adus pe covorul roșu o mulțime de vedete care au celebrat realizările din 2025. Printre cele care au impresionat s-au numărat Miley Cyrus, Taylor Swift și Raye, fiecare cu alegeri de beauty îndrăznețe, în timp ce blondul a părut să fie nuanța serii.

Miley Cyrus, un tribut adus Hannei Montana

Miley Cyrus, care a primit premiul Inovatorului 2026, a revenit la look-ul care a consacrat-o, cel de Hannah Montana. E drept că a făcut-o pentru ediția specială de 20 de ani a serialului, dar a păstrat stilul și pe covorul roșu. Coafura nostalgică, cu șuvițe scurte care încadrează fața și vârfuri ondulate, a fost realizată de Bobby Eliot, ambasador Olaplex, în timp ce culoarea poartă semnătura lui Kenny Reed. Machiajul, creat de Janice Daoud, a completat perfect ținuta: sclipiri argintii și cărbune pe pleoape și o combinație nude-taupe pe buze.

Taylor Swift renunță la look-ul consacrat

Spre deosebire de Miley, Taylor Swift a optat pentru un blond mai închis. Cântăreața, care a plecat acasă cu cinci trofee, și-a aranjat părul într-o coafură half-up, half-down, cu bretonul drept pe frunte, un look creat de Jemma Muradian. Dar stai puțin, surpriza a venit la capitolul machiaj. V-ați fi așteptat la clasicul ruj roșu și eyeliner, nu-i așa? Ei bine, de data asta lucrurile au stat diferit. Lorrie Turk, makeup artistul ei, a ales un smokey eye în tonuri pământii și un ruj roz-pepene, inspirat de estetica „The Life of a Showgirl”.

Taylor Swift a purtat 2 perechi de pantofi la iHeartRadio Music Awards 2026
RecomandariTaylor Swift a purtat 2 perechi de pantofi la iHeartRadio Music Awards 2026

Raye, regina glamului Old Hollywood

Iar dacă Taylor a renunțat la rujul roșu, altcineva i-a preluat ștafeta. Cântăreața Raye a menținut vie tendința, cu un look glam inspirat de vechiul Hollywood.

O alegere clasică, dar de efect.

Viziunea i-a aparținut makeup artistului Adam Burrell, în timp ce Alex Price s-a ocupat de bobul ei bufant, într-o nuanță de blond-roșcat.

Miley Cyrus renunță la stilul Hannah Montana după 20 de ani la iHeartRadio Awards
RecomandariMiley Cyrus renunță la stilul Hannah Montana după 20 de ani la iHeartRadio Awards

Alysa Liu și Justine Skye, apariții neașteptate

Patinatoarea olimpică Alysa Liu a demonstrat că stilul ei „halo hair” nu dispare prea curând. Ea a combinat coafura jucăușă cu un machiaj gotic: fard negru intens pe pleoape și buze doar ușor colorate. Numele stiliștilor de la eveniment nu au fost dezvăluite, însă știm că artista care i-a perfecționat șuvițele-inel (o tehnică deloc simplă) înainte de jocurile de la Milano este Kelsey Miller, din St. Louis.

Și Justine Skye a surprins cu o tunsoare pixie blond-gălbui, cu aer de anii ’20. Machiajul a fost la fel de îndrăzneț, cu un efect umed, metalic, pe pleoape, blush babydoll și un gloss de buze în nuanța prunei. Îmbrăcată într-o rochie-costum Valentino, stilizată de Von Ford, Skye și-a sărbătorit la eveniment lansarea noului single, „Candy”.