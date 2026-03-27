Gala iHeartRadio Music Awards 2026, desfășurată joi seara la Dolby Theatre din Los Angeles, a adus pe covorul roșu o mulțime de vedete care au celebrat realizările din 2025. Printre cele care au impresionat s-au numărat Miley Cyrus, Taylor Swift și Raye, fiecare cu alegeri de beauty îndrăznețe, în timp ce blondul a părut să fie nuanța serii.

Miley Cyrus, un tribut adus Hannei Montana

Miley Cyrus, care a primit premiul Inovatorului 2026, a revenit la look-ul care a consacrat-o, cel de Hannah Montana. E drept că a făcut-o pentru ediția specială de 20 de ani a serialului, dar a păstrat stilul și pe covorul roșu. Coafura nostalgică, cu șuvițe scurte care încadrează fața și vârfuri ondulate, a fost realizată de Bobby Eliot, ambasador Olaplex, în timp ce culoarea poartă semnătura lui Kenny Reed. Machiajul, creat de Janice Daoud, a completat perfect ținuta: sclipiri argintii și cărbune pe pleoape și o combinație nude-taupe pe buze.

Taylor Swift renunță la look-ul consacrat

Spre deosebire de Miley, Taylor Swift a optat pentru un blond mai închis. Cântăreața, care a plecat acasă cu cinci trofee, și-a aranjat părul într-o coafură half-up, half-down, cu bretonul drept pe frunte, un look creat de Jemma Muradian. Dar stai puțin, surpriza a venit la capitolul machiaj. V-ați fi așteptat la clasicul ruj roșu și eyeliner, nu-i așa? Ei bine, de data asta lucrurile au stat diferit. Lorrie Turk, makeup artistul ei, a ales un smokey eye în tonuri pământii și un ruj roz-pepene, inspirat de estetica „The Life of a Showgirl”.

Raye, regina glamului Old Hollywood

Iar dacă Taylor a renunțat la rujul roșu, altcineva i-a preluat ștafeta. Cântăreața Raye a menținut vie tendința, cu un look glam inspirat de vechiul Hollywood.

O alegere clasică, dar de efect.

Viziunea i-a aparținut makeup artistului Adam Burrell, în timp ce Alex Price s-a ocupat de bobul ei bufant, într-o nuanță de blond-roșcat.

Alysa Liu și Justine Skye, apariții neașteptate

Patinatoarea olimpică Alysa Liu a demonstrat că stilul ei „halo hair” nu dispare prea curând. Ea a combinat coafura jucăușă cu un machiaj gotic: fard negru intens pe pleoape și buze doar ușor colorate. Numele stiliștilor de la eveniment nu au fost dezvăluite, însă știm că artista care i-a perfecționat șuvițele-inel (o tehnică deloc simplă) înainte de jocurile de la Milano este Kelsey Miller, din St. Louis.

Și Justine Skye a surprins cu o tunsoare pixie blond-gălbui, cu aer de anii ’20. Machiajul a fost la fel de îndrăzneț, cu un efect umed, metalic, pe pleoape, blush babydoll și un gloss de buze în nuanța prunei. Îmbrăcată într-o rochie-costum Valentino, stilizată de Von Ford, Skye și-a sărbătorit la eveniment lansarea noului single, „Candy”.