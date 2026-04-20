O fotografie publicată în 2019 a dezvăluit o latură nemaivăzută a Reginei Elisabeta a II-a, un moment de relaxare care, în culise, a stârnit temeri că ar putea „dărâma Monarhia”. Imaginea o arată pe regretata suverană, care ar fi împlinit 100 de ani pe 21 aprilie 2026, râzând cu poftă, cu mâinile în buzunarele unei rochii bouclé. V-ați fi imaginat vreodată că o simplă poză cu mâinile în buzunare ar putea stârni atâta panică la Palatul Buckingham?
O dorință secretă a Reginei
Fotografia a fost făcută publică odată cu lansarea cărții semnate de Angela Kelly, confidenta și creatoarea de modă a Reginei, intitulată „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”. Cartea, aprobată chiar de suverană, dezvăluie că Majestatea Sa i-a mărturisit Angelei că avea o „dorință secretă” de a fi fotografiată într-o manieră mai informală.
Numai că ideea nu a fost primită cu brațele deschise. Atât Regina Mamă, cât și consilierii de la palat s-au opus vehement unei astfel de abordări, considerând-o nepotrivită pentru imaginea monarhiei.
Regina preia controlul ședinței foto
Pentru realizarea acestei imagini iconice a fost desemnat fotograful Barry Jeffrey. În timpul ședinței foto, acesta i-a oferit câteva sugestii Reginei, însă a fost refuzat politicos, dar ferm. „Nu, Barry, uite cum vom face. Tu doar lasă camera să meargă”, i-a transmis suverana.
Iar ce a urmat a lăsat-o fără cuvinte chiar și pe Angela Kelly. „Majestatea Sa și-a ocupat poziția în fața obiectivului și a început să pozeze într-o serie de ipostaze, băgându-și și scoțându-și mâinile din buzunare și așezându-le pe șolduri, imitând postura unui model profesionist. Am rămas uimită, Regina era un talent natural”, a scris Kelly în cartea sa.
De ce au fost ascunse pozele
Până la urmă, aceste fotografii sincere și pline de viață nu au fost incluse în cartea Angelei Kelly. Decizia a aparținut The Royal Collection, organismul care gestionează colecția de artă a Familiei Regale.
Motivul este de-a dreptul șocant.
„Opinia lor a fost că aceste fotografii mai sincere ar dărâma Monarhia”, a notat Kelly. Reacția ei la această justificare a fost una de perplexitate totală: „De ce au crezut asta, habar nu am”.
Obsesia pentru buzunare
Dincolo de controverse, detaliul mâinilor în buzunare scoate la iveală un aspect important al stilului Reginei. Ținutele sale erau proiectate cu o atenție meticuloasă, iar buzunarele erau un element nelipsit și esențial. Dimensiunea acestora era adaptată în funcție de obiectele pe care urma să le poarte în ziua respectivă.
Caroline de Guitaut, curator la Royal Collection Trust și responsabilă pentru expoziția „Queen Elizabeth II: Her Life in Style” de la Palatul Buckingham, a explicat acest detaliu. „Buzunarele sunt finisate în moduri diferite, în funcție de ce punea în ele. Cele căptușite cu bumbac erau mai durabile; cele căptușite cu mătase ar fi putut fi pentru mănușile de călărie. Exista o ierarhie a buzunarelor.”