O carte de memorii recent lansată aduce în prim-plan o latură nevăzută a regretatei Regine Elisabeta. Jill Biden, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, povestește în detaliu cum a decurs întâlnirea ei cu suverana la doar câteva luni după pierderea Prințului Philip.

Dincolo de coroană și protocol, povestea ne arată o femeie care încearcă să navigheze prin doliu. Ne demonstrează că, indiferent de statut, alinarea vine adesea din lucruri mărunte, din amintiri și din prezența necondiționată a animalelor de companie. Te-ai gândit vreodată cum arată suferința în spatele ușilor închise ale unui palat?

O sufragerie plină de amintiri

Regina și Prințul Philip au fost căsătoriți timp de 73 de ani, din 1947 până în aprilie 2021. Iar golul lăsat în urmă a fost imens. Așa cum aflăm dintr-un extras publicat de Hellomagazine, întâlnirea dintre cuplul prezidențial american și suverană a avut loc la Castelul Windsor, într-o atmosferă surprinzător de caldă.

„Sufrageria ei personală era plină de nenumărate fotografii cu membrii familiei sale. Nu era nimic rigid sau învechit în acea cameră, ci păstra o eleganță liniștită, la fel ca regina însăși. Am privit prin ferestrele mari spre aripa de pe cealaltă parte a curții. Regina Elisabeta a remarcat că era destul de aglomerat acolo, dar aripa ei era destul de tăcută.” – Jill Biden, fostă Primă Doamnă a SUA

Deși protocolul britanic le interzisese oaspeților să deschidă subiectul familiei, tocmai regina a fost cea care a spart gheața. cine ar fi crezut că suverana va turna singură ceaiul și va dori să dezbată politică externă? Și totuși, fix asta a făcut. Ba chiar le-a povestit despre cei 11 strănepoi ai săi și despre bebelușul care urma să vină pe lume.

Trucurile zilnice pentru a merge mai departe

Pentru a trece peste momentele grele, Elisabeta avea alături doi pui noi de Corgi. Unul dintre ei a intrat în cameră în timpul vizitei și a primit din mâna ei jumătate dintr-un sandviș cu somon afumat.

Dar cum arăta viața ei de zi cu zi, atunci când nu avea oaspeți oficiali? detalii recente despre rutina ei matinală de la reședința Holyroodhouse ne oferă câteva indicii prețioase despre cum și-a adaptat viața:

Citea zilnic ziarele The Scotsman, Radio Times și Racing Post, pentru că voia să știe mereu tot ce se întâmplă.

Micul dejun a devenit singura masă pe care o lua complet singură.

Alegea strategic să stea cu spatele la șemineu pentru a putea privi personalul și mișcarea din cameră.

„După ce Ducele de Edinburgh a murit, micul dejun a fost singura masă pe care o mânca singură și se așeza pe scaun cu spatele la șemineu, astfel încât să poată vedea toți membrii personalului și du-te-vino-ul oamenilor prin fața ei. În alte momente ale zilei, mânca împreună cu membrii familiei regale.” – Richard Williams, curator

Până la urmă, toți avem nevoie de mici ancore de normalitate când viața ne lovește. Fie că e vorba de un sandviș împărțit cu cățelul tău sau de un loc anume la masa de dimineață, contează să găsești ceea ce funcționează cu adevărat pentru tine. Acum e momentul să te gândești care sunt micile tale ritualuri care îți aduc liniște în zilele haotice.