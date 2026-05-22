Știi momentul ăla când vrei să îți iei bilete la un eveniment mult așteptat și descoperi că s-au epuizat în câteva ore? Cam asta au pățit zeci de mii de oameni care au încercat să vadă expoziția „Queen Elizabeth II: Her Life în Style” de la Palatul Buckingham. Dar avem o veste excelentă. Datorită cererii uriașe, evenimentul a fost prelungit cu încă șase luni.

Pentru noi, femeile care iubesc să descopere poveștile din spatele hainelor, asta este mai mult decât o simplă știre culturală. Gândește-te la o incursiune reală în istoria stilului, dincolo de pozele de pe internet. Dacă aveai pe listă un city break la Londra în perioada următoare, tocmai ai primit motivul perfect să îți rezervi zborul și să vezi cum o femeie a reușit să își folosească garderoba ca pe un instrument de diplomație.

O colecție care rescrie istoria

Expoziția s-a deschis inițial pe 10 aprilie 2026 la The King’s Gallery și trebuia să își închidă porțile pe 18 octombrie. Numai că interesul a fost atât de mare încât organizatorii au fost nevoiți să schimbe planurile din mers.

Sunt peste 200 de piese spectaculoase expuse acolo. Iar piesa de rezistență este, rochia de mireasă din 1947 creată de Norman Hartnell, care a fost conservată impecabil. Pe lângă haine, bijuterii și pălării, vizitatorii pot vedea schițe de design nemaivăzute, mostre de materiale și chiar notițe scrise de mână.

Așa cum semnalează Hellomagazine într-un reportaj publicat recent, noile date de vizitare merg acum până pe 18 aprilie 2027.

„Răspunsul la această expoziție a fost fără precedent. Suntem încântați să îi prelungim durata, asigurându-ne că și mai mulți oameni din Marea Britanie și din întreaga lume vor avea șansa de a experimenta acest omagiu unic adus vieții și moștenirii Reginei Elisabeta a II-a, în conformitate cu scopul nostru caritabil de a împărtăși Colecția Regală cât mai larg posibil.” – Tim Knox, Directorul Royal Collection

Mitul dezmembrat al dezinteresului pentru modă

Și totuși, multă vreme s-a spus că monarhul britanic nu punea preț pe tendințe. Că ar fi fost o fire pur pragmatică. Caroline de Guitaut, cea care a gândit întreaga expoziție, demontează perfect această idee preconcepută.

„Unul dintre lucrurile care s-au scris despre Regină în trecut este că nu era interesată de modă. Mass-media o compara cu sora ei mai mică, care mergea la creatorii de modă parizieni, în timp ce Regina susținea ce era mai bun din Marea Britanie. Stilul ei era elegant, reținut și adecvat, dar ceva ce ea a făcut recognoscibil. Ea a urmărit absolut moda.” – Caroline de Guitaut, Curator

Acum mingea este în terenul tău. Noile bilete vor dispărea probabil la fel de repede ca primele, așa că rezervarea din timp este absolut esențială. Tu ce piesă din garderoba regală ai vrea cel mai mult să vezi de aproape?