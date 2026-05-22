Grupul elvețian de lux Richemont, care deține mărci emblematice precum Cartier și Van Cleef & Arpels, a înregistrat o creștere de 16% a vânzărilor de bijuterii în al patrulea trimestru. Cifrele finale pentru întregul an fiscal arată încasări totale de 22,4 miliarde de euro, o creștere de 11% care a depășit absolut toate așteptările pieței.

Gândește-te puțin la garderoba ta și la felul în care faci shopping în ultima vreme. Această explozie a vânzărilor de bijuterii fine ne arată o schimbare clară de direcție în comportamentul nostru de consum. În loc să cumpărăm haine de sezon care se demodează rapid, preferăm să investim în piese atemporale, care își păstrează valoarea și pe care le putem purta ani la rând.

Iar această preferință pentru bijuterii vine într-un moment de cotitură pentru industria modei. Până de curând, gențile și hainele de designer dictau ritmul creșterilor financiare. Numai că acum, diviziile de modă și marochinărie ale marilor competitori scârțâie serios, cu scăderi de 2% raportate de LVMH în primul trimestru.

Recomandari Kiefer Sutherland a anulat turneul din SUA din cauza vânzărilor slabe. Actorul continuă concertele din Europa.

Cum se adaptează marile case de moda

Chiar și în plină criză în Orientul Mijlociu, unde vânzările au scăzut cu 3%, piața globală a compensat masiv. Japonia a explodat cu o creștere de 28%, urmată de America cu 18%.

Așa cum se arată într-o analiză publicată recent de Vogue, succesul nu vine doar din inerția brandului, ci din capacitatea de a inova constant colecțiile clasice.

„Un exemplu interesant pentru noi este Buccellati, care și-a dezvoltat prezența în China continentală și se descurcă foarte bine. Vedem asta și la Van Cleef & Arpels și Cartier, cu noile colecții care merg excelent. Deci depinde cu adevărat de noi să ne asigurăm că oferim în continuare reînnoire și creativitate.” – Nicolas Bos, CEO Richemont

Dar oare cum gestionează marile branduri presiunea incertitudinii globale?

Recomandari New Balance anunta vanzari de 7,8 miliarde dolari si 10 echipamente de top

Președintele grupului pare să fi găsit rețeta perfectă pentru supraviețuire.

„Până când se întorc turiștii, nu cineva poate vedea o mare creștere. Dar va reveni. va trebui să începem să ne gândim la turbulențele din lume ca la noua normă. Noi doar stăm retrași, încercăm să fim conservatori și să avem un bilanț curat.” – Johann Rupert, Președinte Richemont

Ce urmeaza pentru brandurile de haine

Și totuși, nu toate diviziile grupului se bazează exclusiv pe diamante. Brandurile de modă precum Chloé și Alaïa au reușit o creștere de 7%, demonstrând că designul curat și bine executat încă atrage cumpărătoarele.

Recomandari Ugg anunta vanzari de 1.96 miliarde de dolari si o noua campanie cu PinkPantheress

Decizia privind numirea unui nou director de creație la Alaïa, după plecarea lui Pieter Mulier, rămâne deocamdată suspendată. Conducerea alege să ia o pauză strategică pentru a vedea cum evoluează colecțiile actuale sub îndrumarea echipei de studio, în timp ce analiștii estimează pentru anul viitor o presiune constantă pe costurile de producție.