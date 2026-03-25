La șase ani de la moartea finanțistului Jeffrey Epstein, peste 40 de supraviețuitoare și modele, atât actuale, cât și foste, cer socoteală industriei modei. Printr-o inițiativă a grupului non-profit Model Alliance, acestea solicită investigații la nivel statal și federal pentru a clarifica rolul pe care l-ar fi jucat agențiile în facilitarea abuzurilor comise de Epstein timp de decenii.

Scrisori către procurori și congresmeni

Nume cunoscute precum Sara Ziff, fondatoarea Model Alliance, Beverly Johnson, Lisa Phillips, Ambra Battilana Gutierrez, Jasmine Lobe și Teddy Quinlivan se numără printre semnatarele unor scrisori adresate Procurorului General al New York-ului, Letitia James, și reprezentanților Ro Khanna (California) și Thomas Massie (Kentucky). Documentele îi îndeamnă pe oficiali să meargă mai departe și să investigheze „sistemele care au făcut posibilă operațiunea lui Epstein.”

se cere o analiză a modului în care industria a funcționat ca un întreg, nu doar pedepsirea unor indivizi.

Industria modei, o conductă de recrutare?

Scrisorile celor de la Model Alliance conturează rolurile pe care se presupune că le-au avut mai mulți fondatori de agenții de modeling și alte figuri importante din industrie, inclusiv Jean-Luc Brunel de la MC2, în recrutarea și pregătirea tinerelor aspirante la o carieră în modă pentru Epstein. Dar cum anume s-a ajuns aici? Lipsa de protecție pentru fetele și femeile tinere, adesea vulnerabile financiar, este legată direct de ușurința cu care Epstein a putut să le exploateze.

„Jeffrey Epstein nu a fost un caz izolat, ci un beneficiar – și un participant – al acestui sistem”, se arată în scrisoare. Documentul continuă, subliniind că faptele, așa cum sunt ele cunoscute din dosarele Epstein (făcute publice în 2026), „ridică întrebări serioase despre dacă și cum a funcționat industria modelingului ca o conductă de recrutare și recomandare – trimițând modele adolescente aspirante către Jeffrey Epstein și alți bărbați cu putere, bogăție și istorii bine documentate de abuz.”

Glamour la exterior, exploatare în interior

Sara Ziff, o activistă cunoscută pentru eforturile sale de a combate abuzurile sexuale din industria modei, a explicat viziunea din spatele acestei inițiative. „Dosarele Epstein expun un adevăr mai întunecat despre industria modelingului: ceea ce pare a fi glamour la exterior a fost, pentru multe dintre noi, un sistem care punea în mod obișnuit adolescentele în situații periculoase și de exploatare.”

Ea a adăugat că, deși sprijinul public este binevenit, justiția trebuie să meargă dincolo de cazuri individuale. „Deși este încurajator să vedem atât de mulți oameni din întreaga lume cerând dreptate pentru supraviețuitoarele lui Epstein, responsabilitatea trebuie să se extindă dincolo de făptuitorii individuali, la sistemele care le-au permis acestora să acționeze. Doar prin confruntarea acestui sistem putem construi o industrie a modei mai bună și mai sigură – și putem proteja următoarea generație.”

O realitate sumbră, pe bune.

Responsabilitate dincolo de Epstein

Iar lista persoanelor proeminente care au demisionat sau s-au retras din viața publică în urma acuzațiilor privind legăturile lor cu Epstein este deja lungă. Printre aceștia se numără fostul Prinț Andrew Mountbatten Windsor, fosta directoare juridică a Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, și fostul ministru norvegian de externe, Borge Brende.

Numai că, dincolo de aceste demisii, puțini au plătit cu adevărat. Fosta parteneră a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, condamnată pentru trafic sexual, este una dintre singurele persoane din anturajul finanțistului care execută în prezent o pedeapsă cu închisoarea. Iar Model Alliance speră ca aceste noi demersuri să ducă la condamnarea și altor persoane care au facilitat crimele lui Epstein.