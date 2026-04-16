Camera Nazionale della Moda Italiana a lansat un documentar de 45 de minute, intitulat „Grand Tour. Viaggio attraverso le Accademie delle Arti e dei Mestieri”, pentru a promova ecosistemul Made in Italy. Producția aduce în prim-plan academiile de formare ale unor giganți precum Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana și Brunello Cucinelli, într-un efort de a atrage o nouă generație de artizani talentați.

Un Grand Tour modern

Filmul de 45 de minute a avut premiera la teatrul Teatro Lirico Giorgio Gaber din Milano, evenimentul coincizând cu ziua națională dedicată conceptului „Made in Italy”, celebrată de ziua lui Leonardo da Vinci. Proiectul cinematografic, scris și regizat de Alessandro Manieri, își propune să reînvie spiritul călătoriilor formative de altădată. Carlo Capasa, președintele CNMI, a explicat conceptul din spatele numelui. „În secolele XVII și XVIII, toți intelectualii și artiștii veneau aici pentru a descoperi și a învăța mai multe despre cultură în ceea ce se numea Grand Tour. Italia era o oprire esențială în călătoria lor formativă de descoperire a frumuseții.”

Moștenirea modei italiene

Iar scopul principal este tocmai transmiterea acestei moșteniri. Capasa a subliniat importanța transferului de cunoștințe între generații. „Moștenirea modei italiene nu constă doar în excelența a ceea ce producem, ci și în capacitatea noastră de a transmite know-how-ul și de a asigura această continuitate generațională.”

Documentarul este văzut ca un instrument de conștientizare. „Sperăm că acest documentar va încuraja instituțiile să promoveze acest model de academii deschise și să nareze mai bine ce se află în spatele acestei industrii și cât de importantă poate fi această muncă pentru noile generații,” a adăugat Capasa. Acesta a menționat și că organizația va prezenta în zilele următoare proiecte de lege pe aceste teme.

În culisele academiilor de lux

Dar ce se întâmplă, pe bune, în aceste școli exclusiviste? Documentarul oferă o privire rară în interiorul academiilor unor branduri de top, prezentate în ordine alfabetică. Brioni, Brunello Cucinelli și Kiton își dezvăluie secretele artei croitoriei, în timp ce Fendi și Tod’s se concentrează pe meșteșugul genților din piele și al încălțămintei. Grupul OTB pune accent pe dezvoltarea de produs.

O secțiune specială este dedicată „Botteghe di Mestiere” de la Dolce & Gabbana, un proiect de formare lansat inițial în 2012 și completat în 2024 cu o divizie dedicată bijuteriilor și ceasurilor. Numai că punctul culminant este, poate, la Roma. Acolo, „Bottega dell’Arte” de la Valentino antrenează anual șase studenți timp de nouă luni, direct în atelierele casei de modă, sub îndrumarea foștilor și actualilor maeștri artizani.

O privire rară în culise.

Filmul nu se rezumă la imagini din ateliere, ci include și interviuri cu profesori, mentori și chiar cu unii dintre studenții care beneficiază de aceste cursuri de formare extrem de specializate.

Ce urmează pentru documentar

După premiera privată de la Milano, documentarul va avea o proiecție publică duminică, la auditoriul muzeului MAXXI din Roma. Pe 27 aprilie, filmul va fi prezentat la Fundația Goulandris din Atena, eveniment urmat de o discuție la care va participa și Carlo Capasa. Promovarea internațională vine într-un moment aglomerat, președintele CNMI fiind implicat și în Milan Design Week, unde organizația susține peste 50 de prezentări și activări ale brandurilor de modă, eveniment ce se desfășoară până pe 26 aprilie.