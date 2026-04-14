Actrița Jennifer Lawrence a fost surprinsă recent pe străzile din New York, alături de soțul ei, Cooke Maroney, într-o ținută care a atras toate privirile. A optat pentru un look complet denim, cunoscut și sub numele de „costumul canadian”, demonstrând încă o dată că accesoriile pot transforma complet o apariție.

Denim din cap până-n picioare

Pentru plimbarea matinală, Lawrence a ales o combinație lejeră, formată dintr-o cămașă supradimensionată din denim și o pereche de blugi largi, cu croială dreaptă. Un look simplu, la prima vedere. Numai ca actrița știe că secretul oricărei ținute de succes, și mai ales al unui „costum canadian”, stă în detalii.

Secretul stă în accesorii

Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Jennifer a spart monotonia albastră cu accesorii alese cu grijă. A purtat o pereche de ochelari de soare cu ramă metalică, rotundă, și o geantă Hermès Lindy de culoarea cafelei espresso. Dar piesa de rezistență? O pereche de balerini turcoaz din piele de struț, de la brandul Khaite.

V-ați fi gândit să combinați denimul cu piele de struț turcoaz? Iată că se poate, și arată spectaculos.

O istorie a ținutelor memorabile

Jennifer Lawrence nu e prima vedetă care elevează o ținută denim prin accesorii strălucitoare. Să ne amintim, de exemplu, de momentul iconic din 2001, de la American Music Awards. Atunci, Britney Spears și Justin Timberlake au apărut pe covorul roșu în ținute complet din denim, la care au adăugat un plus de strălucire (un „razzle-dazzle”, cum ar zice americanii) cu ajutorul diamantelor și lanțurilor masive. Un moment care a rămas, pe bune, în istoria modei.

De la pop la hip-hop

Mai recent, la o ediție a Premiilor Grammy, Kendrick Lamar a adoptat și el stilul dublu-denim. Ținuta sa a inclus o șapcă de baseball din denim deschis la culoare, dar a fost completată de un lanț impunător, încrustat cu diamante. E drept că interpretarea lui a fost una specifică scenei hip-hop, dar principiul rămâne același.

Abordarea lui Jennifer Lawrence este, fireste, mult mai discretă și mai potrivită pentru o zi obișnuită, comparativ cu aparițiile de pe covorul roșu ale lui Britney, Justin sau Kendrick.

Trucul de stil, însă, transcende ocazia.

Iar lecția de modă este clară: accesoriile potrivite vor scoate din anonimat orice ținută, oricât de simplă ar părea ea la început.