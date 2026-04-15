Jennifer Lawrence a fost surprinsă pe străzile din Manhattan într-o ținută ce semnalează tranziția spre vară. Actrița a readus în prim-plan una dintre cele mai virale piese de încălțăminte de anul trecut, sandalele Dune de la The Row, care costă nu mai puțin de 690 de dolari.

O ținută între sezoane

Întregul ansamblu a fost un amestec interesant de piese pe jumătate de toamnă, pe jumătate de vară, dar complet stilat. Lawrence a purtat un cardigan maro, încheiat la nasturi, combinat cu o pereche de pantaloni vaporoși cu imprimeu floral. O combinație relaxată, dar studiată.

Sandalele virale de 690 de dolari

Dar piesa de rezistență a fost încălțămintea. Actrița a reînviat o pereche de sandale care au făcut furori vara trecută: modelul de lux Dune de la The Row, în valoare de 690 de dolari. Acestea sunt ușor de recunoscut datorită tălpii de un roșu aprins. E drept că nu e singura vedetă care le apreciază, Kendall Jenner și Zoe Kravitz numărându-se și ele printre fanele acestui model.

Recomandari Jennifer Lawrence reinventează costumul canadian cu o geantă Hermès și pantofi Khaite

Accesorii de toamnă și un detaliu neașteptat

Dacă pantalonii și sandalele trimiteau cu gândul la vară, restul accesoriilor păreau mai degrabă potrivite pentru sezonul de toamnă. Geanta sa Dior „Diorly” din piele întoarsă de culoarea bronzului, de exemplu, păstra o notă autumnală, având o curea de umăr argintie cu monogramă. Numai că cel mai izbitor accesoriu a fost, de departe, colierul.

Revine moda anilor 2016?

Colierul său dublu din mărgele negre a amintit imediat de chockerele pe care le purtam cu toții în 2016.

Da, exact acel gen.

Recomandari Jennifer Lawrence aduce trendul major din 2026 pe străzi cu o ținută simplă

Vă mai amintiți de stilul aprobat de Tumblr pe care îl afișau atunci Kylie Jenner și Gigi Hadid? Se pare că Jennifer Lawrence este pregătită pentru o revenire a modei de acum aproape un deceniu (da, au trecut anii!). Hai să vedem, oare o vom vedea în curând purtând și jacheta kaki sau blugii rupți specifici acelei perioade? Dacă cineva poate să o facă, cu siguranță este ea.