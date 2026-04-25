Emily Blunt a mizat din nou pe revival-ul Valentino Rockstud, vineri, la Londra. Actrița a apărut la evenimentul de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2” încălțată cu o pereche de sandale roșii cu ținte, un model similar celui negru pe care îl purtase cu doar o zi în urmă.

O ținută Michael Kors și sandale iconice

La photocall-ul organizat la V&A South Kensington pe 24 aprilie 2026, Blunt a ales o ținută din colecția Michael Kors toamnă 2026. A purtat o maletă neagră, mulată, combinată cu o fustă cu talie înaltă, acoperită integral cu aplicații florale roșii dense. Iar sandalele au completat perfect look-ul, țintele platinate oferind o notă sharp întregii ținute.

Actrița a accesorizat totul cu o pereche de ochelari de soare negri, subțiri.

Rockstud, sandalele de 1.190 de dolari

Modelul este Valentino Garavani Rockstud Kidskin Sandal, o creație din piele roșie cu un toc stiletto de 100 mm. Dar ce le face speciale? Pe bune, detaliile contează. Baretele sunt decorate cu ținte finisate în platină, de diferite dimensiuni, care oferă un aspect mai aerisit decât clasicii pantofi Rockstud care au dominat anii 2010, păstrând însă clar codul estetic al casei de modă.

Prețul de retail al sandalelor este de 1.190 de dolari.

O strategie de marketing bine gândită?

Și, până la urmă, alegerea actriței se înscrie perfect într-o strategie de promovare deja evidentă pentru „The Devil Wears Prada 2”. V-ați întrebat de ce tocmai acest model de încălțăminte? Ei bine, primul teaser al filmului a pus în prim-plan o pereche de pantofi roșii Valentino Rockstud purtați de Miranda Priestly la întoarcerea în redacția „Runway”. Această referință (una foarte inteligentă) a transformat stilul de arhivă într-un punct central de discuție pentru continuarea filmului.

Revival-ul Valentino este oficial

Casa de modă Valentino a profitat de atenția reînnoită din jurul designului. Ba chiar Alessandro Michele a revizitat modelul Rockstud în colecția sa pre-fall 2026, propunând siluete cu mai multe barete și un aspect mai închis. Trendul a fost confirmat și de Anne Hathaway, care a purtat o versiune actualizată a pantofilor la premiera de la Tokyo.

Numai că aparițiile lui Emily Blunt la Londra au avut un scop diferit. Actrița a păstrat aceeași formă de sandală în două zile consecutive, menținând țintele Valentino în centrul atenției, dar fără a copia pur și simplu pantoful purtat de Miranda Priestly în teaserul filmului.