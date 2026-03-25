Kate Middleton a îmbinat trecutul cu prezentul la un eveniment recent, alegând o ținută Suzannah London plină de semnificație. Prințesa de Wales a participat miercuri la instalarea oficială a noului Arhiepiscop de Canterbury, la catedrala istorică din oraș, într-o apariție care a atras toate privirile.

O ținută cu semnificație istorică

Piesa centrală a fost un palton elegant, alb-negru, cu un imprimeu clasic cunoscut drept „Prince of Wales check”. Nu este prima dată când Middleton alege acest model, fiind văzută în trecut și în creații Catherine Walker cu același imprimeu.

O alegere deloc întâmplătoare.

Recomandari Kate Middleton renunță la alcool după diagnosticul de cancer primit în 2024

De la Edward al VII-lea la Prințesa Diana

Dar de unde vine acest model? Ei bine, popularitatea sa este legată de istoria familiei regale britanice de la începutul secolului al XX-lea. Imprimeul a fost popularizat de Regele Edward al VII-lea pe vremea când era Prinț de Wales (același rege care a abdicat în favoarea fratelui său, George al VI-lea, tatăl Reginei Elisabeta a II-a). De-a lungul anilor, alți membri ai familiei regale, inclusiv Regele Charles al III-lea și regretata Prințesă Diana, au integrat acest model în garderoba lor.

Detaliile care au făcut diferența

Paltonul de la Suzannah London a ieșit în evidență prin revere și guler bine definite, dar și prin nasturii negri contrastanți. Însă, ca de obicei, accesoriile au completat perfect look-ul. V-ați gândit vreodată cât de atent este ales fiecare element?

Iar alegerile nu au fost deloc simple. Kate a purtat o pălărie din paie cu model houndstooth de la Juliette Millinery și pantofi negri cu toc cui, creație Ralph Lauren. Ținuta a fost completată de o geantă Chanel și o pereche de cercei cu perle de la brandul britanic de bijuterii fine Cassandra Goad.

Recomandari Kate Middleton confirmă trendul din 2026 cu o geantă Chanel neașteptată

Un eveniment de referință pentru Biserica Angliei

Evenimentul de miercuri a marcat instalarea oficială a lui Sarah Mullally ca cel de-al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury, un moment care semnalează începutul slujirii sale publice. Peste 2.000 de invitați au fost prezenți, de la membri marcanți ai familiei regale și prim-ministru, la lideri religioși, școlari și lucrători din domeniul sănătății.

Si, hai să fim serioși, momentul este cu adevărat istoric. Mullally (fostă asistentă medicală înainte de a fi hirotonită) este prima femeie numită vreodată în fruntea Bisericii Angliei.