Vestea a căzut ca un trăsnet în showbiz. Codruța Filip și Valentin Sanfira divorțează după doar trei ani de la nunta grandioasă cu 500 de invitați. Artista a confirmat deja despărțirea, numind-o „cea mai bună decizie”, iar acum urmează partea complicată: partajul unei averi deloc de neglijat, adunată în timpul căsniciei.

O decizie șocantă, la prima vedere.

O casă în Capitală și afaceri profitabile

Pe ce se bat, mai exact, cei doi artiști? Pentru început, este vorba despre o locuință spațioasă în Capitală, în care amândoi au investit serios, după cum a povestit chiar Valentin în repetate rânduri. Dar grosul veniturilor provenea din activitatea lor artistică. Fiind artiști de muzică de petrecere foarte căutați, cei doi aveau agenda plină, mai ales în sezonul nunților, cu încasări pe măsură de la concerte, nunți și evenimente private.

Pe lângă asta, aveau și o afacere comună prin care promovau folclorul românesc, plus alte surse de venit, în special în preajma sărbătorilor de iarnă.

Despărțirea, o surpriză pentru toată lumea

Separarea s-a produs, se pare, la începutul acestui an. Totul s-a întâmplat imediat după întoarcerea din Thailanda, de la filmările pentru emisiunea Desafio Aventura. În timp ce Codruța a fost fermă în declarații, Valentin Sanfira a părut complet luat prin surprindere de anunțul public. Reacția lui, preluată de presă, a fost o întrebare simplă: „Eu de ce nu știam?”.

Cum vine asta, când ea deja și-a schimbat numele pe rețelele sociale înapoi în Codruța Filip, renunțând la numele de familie al soțului? O mișcare simbolică, dar extrem de clară.

De la nuntă de vis la drumuri separate

Și totuși, nimic nu prevestea acest final. Nunta lor din 2022 (organizată imediat după pandemie) a fost un eveniment grandios, cu aproape 500 de invitați și o atenție mediatică pe măsură. Povestea lor de dragoste începuse cu ani în urmă, în culisele unei emisiuni TV, unde Valentin a fost cucerit pe loc de farmecul artistei. Ba chiar vara trecută, cei doi vorbeau deschis despre planurile de a avea copii, spunând că sunt tineri și că totul va veni la timpul potrivit.

În ciuda surprizei generale și a modului diferit în care au comunicat public despărțirea, Codruța a ținut să precizeze că au rămas în relații bune. Artista a evitat să ofere detalii despre motivele care au dus la divorț, lăsând astfel loc speculațiilor.