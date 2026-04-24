Viorica de la Clejani a făcut primele declarații despre starea de sănătate a fiului ei, Fulgy, după ce acesta a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. Cântăreața trece prin momente extrem de dificile, dar încearcă să rămână optimistă, în ciuda dezamăgirilor venite chiar din partea familiei.

„Tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva”

Perioada recentă a fost una foarte grea pentru întreaga familie, lucru recunoscut chiar de artistă. totusi, Viorica de la Clejani a ținut să-i liniștească pe toți cei îngrijorați de soarta lui Fulgy, asigurându-i că tânărul se află pe mâini bune și primește toată îngrijirea de care are nevoie.

Ea a subliniat că sprijinul familiei restrânse este necondiționat în aceste clipe.

Recomandari Viorica de la Clejani, mesaj sfâșietor după ce Fulgy a fost internat la Obregia

„Băiatul meu este foarte bine, este pe mâna unor medici care sunt de specialitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul medicilor, și cu voința lui și cu dragostea noastră… tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva”, a declarat Viorica de la Clejani.

Dezamăgire din partea neamurilor

Dar lucrurile nu sunt atât de simple. Dincolo de lupta pentru sănătatea fiului ei, artista se confruntă și cu o realitate dureroasă: indiferența celor din jur, ba chiar a propriei familii extinse. Te-ai aștepta ca în astfel de momente rudele să fie primele care sar în ajutor, nu-i așa? Ei bine, se pare că nu-i chiar așa.

Viorica a mărturisit cu amărăciune că nu a primit niciun semn de susținere de la neamuri de când Fulgy a fost internat (un gest care ar fi contat enorm).

Recomandari Fulgy, fiul Clejanilor, internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer

Un simplu telefon ar fi fost de ajuns.

„N-am primit un telefon sau un mesaj în privat să mă întrebe cineva ce face Fulgy, cum se simte, chiar dintre neamurile noastre. Ce pretenție să mai am de la alți oameni. O să fie bine, o să fim fericiți și mergem înainte”, a mai spus artista, vizibil afectată.

Speranța merge mai departe

Și totuși, în ciuda acestor obstacole și dezamăgiri, Viorica de la Clejani refuză să se lase copleșită. Până la urmă, ea este convinsă că sprijinul familiei, cea care contează cu adevărat, și sănătatea sunt cele mai de preț lucruri. Întreaga familie îi este alături lui Fulgy în procesul de recuperare.

Recomandari Viorica de la Clejani renunță la miel de Paște – tradițiile astea nu mă încântă

Artista crede cu tărie că vor depăși și această perioadă complicată, oricât de greu ar părea acum. Mesajul ei este unul plin de forță și speranță pentru viitor.

„Cel mai important lucru e să fii sănătos și să ai oameni lângă tine să te sprijine atunci când îți este greu. (…) O să trecem și peste asta”, a transmis ea.