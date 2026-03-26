Codruța Filip și Valentin Sanfira, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din muzica populară, se despart oficial. După 8 ani de relație, dintre care 3 de căsnicie, artista a fost cea care a depus actele de divorț, o decizie care i-a luat prin surprindere chiar și pe cei mai apropiați prieteni ai celor doi.

O veste-șoc pentru apropiați

Nimeni nu se aștepta la asta.

Vestea a căzut ca un trăsnet în lumea showbizului, mai ales că cei doi păreau să aibă o căsnicie solidă. Claudia Ghițulescu, o apropiată a cuplului și rudă cu Valentin Sanfira, a fost printre primii care au reacționat, mărturisind că nu a știut niciodată de existența unor probleme între ei. Ba chiar, gestul Codruței de a depune actele a fost un șoc total.

„Părinții lui m-au botezat pe mine și suntem și rude de sânge. Tatăl lui și cu tatăl meu sunt verișori (…) Eu l-am văzut mai trist în ultimul timp (…) Ieri sau alaltăieri m-am întâlnit nas în nas cu Codruța, ea la fel era tristă, suferea și ea. Eu i-am spus: ”Te iau de mână și te duc acasă, dacă consideri”. A zis că au hotărât chestia asta (n.r. să se despartă) și să nu ne băgăm. Nu am auzit (n.r. despre divorț), eu am fost cu ei la Sfânta Parascheva în toamnă, am fost la ei acasă, la părinții Codruței. Nu am auzit niciodată lucrul ăsta, probabil sunt lucruri care sunt acolo în casa lor”, a declarat Claudia Ghițulescu.

Amândoi suferă vizibil

Dar dincolo de surpriza despărțirii, suferința pare să fie profundă de ambele părți. Claudia Ghițulescu a povestit că i-a văzut pe amândoi în ultimele zile și tristețea se putea citi cu ușurință pe chipurile lor. Într-o încercare de a-i împăca, i-a propus Codruței să o conducă acasă la Valentin, însă artista a refuzat categoric.

Decizia pare a fi una definitivă, cel puțin din partea ei.

O împăcare mai este posibilă?

Și totuși, cum s-a ajuns aici, pe bune? Claudia Ghițulescu (o persoană din familia artistului) crede că, la un moment dat, poate că ambii au sperat la o rezolvare a problemelor, nu la o ruptură completă. Numai că acțiunea Codruței de a merge la notar schimbă complet datele problemei.

„Asta a fost și pentru mine un șoc (n.r. că soția lui Valentin Sanfira ar fi intentat divorț la începutul anului). Mie nu mi-a zis nimic Valentin și, sincer, l-am lăsat un pic în pace (…) Voi fi alături și de el, dar și de ea, pentru că și ea este o fată extraordinară, și părinții ei, și nașii mei (…) Acum, dacă nu sunt fericiți, de ce să stea împreună? (…) Cu toții ne certăm, probabil s-au gândit că se vor împăca, acum nu știu, dacă ea a băgat divorțul”, a mai spus Claudia Ghițulescu.

Cei doi artiști au format un cuplu timp de opt ani. Ultimii trei i-au petrecut în calitate de soț și soție.