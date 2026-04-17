Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira continuă să agite apele în showbiz-ul românesc. După ce artista a vorbit deschis despre suferința provocată de infidelitate, descoperită chiar de Crăciun, fostul ei soț a ales o metodă mai puțin directă de a răspunde. Valentin Sanfira, care inițial părea surprins de anunțul public al separării, a transmis un mesaj cu subînțeles prin versurile unei melodii.

Răspunsul vine prin muzică

După o perioadă de tăcere, în care a evitat declarațiile oficiale, Valentin Sanfira a postat pe rețelele sociale o melodie ale cărei versuri par a fi o replică directă la adresa celor care îl critică. E drept că artistul a fost văzut plecând din țară și petrecând timp alături de o nouă iubită, însă a preferat să lase muzica să vorbească în locul său.

Versurile sunt, pe bune, cât se poate de clare.

„Se laudă unii în cântece Că cică ar fi ajuns sus, Dar mă uit în jurul meu și nu-s, Oare unde or fi ajuns? Ați uitat de modestie Și vă credeți cine știe Dar e mult până departe Mă uit și vă văd în spate Mai lăsați nasul în jos că nu-i bine Și nu mai vorbiți de mine Că eu am muncit din greu Și știu bine locul meu”, sunt versurile postate de Valentin Sanfira.

Codruța Filip, copleșită de susținerea fanilor

De cealaltă parte, Codruța Filip se concentrează pe cariera sa și pe legătura cu publicul. Artista, care a povestit că și-a făcut bagajele și a plecat la părinți imediat după ce a aflat de infidelitate, a lansat o piesă despre despărțire. V-ați fi așteptat la un asemenea succes? Piesa a ajuns rapid în preferințele ascultătorilor.

Iar reacțiile pozitive nu au întârziat să apară, artista mulțumindu-le fanilor pentru sprijinul necondiționat printr-un mesaj emoționant.

„Dragilor, vă mulțumesc din toată inima pentru mesajele frumoase, pentru reacțiile pe care le-am primit la piesa lansată. Este deja pe locul 6 în topul susținerii, ceea ce este neasteptat. Mă simt onorată să primesc dragostea voastră. Mă bucur că vă place, este din suflet. Așa cum am scris și în mesaj, așa îmi cântă inima acum. Poate deși nu am reușit să răspund fiecăruia în parte, pentru că sunt foarte multe mesaje, ele mă emoționează, le citesc și mă încarcă cu foarte multă energie pozitivă. Mă ajută enorm, le apreciez foarte tare. Vă mulțumesc! Să fiți fericiți și să faceți ceea ce vă bucură în viață”, a scris Codruța Filip.

Un divorț care a șocat showbiz-ul

Separarea celor doi a luat prin surprindere pe multă lume. Codruța a fost cea care a făcut public motivul despărțirii (o decizie curajoasă, până la urmă), dezvăluind că a fost înșelată. Deși Valentin Sanfira a declarat inițial că nu știe nimic despre anunțul divorțului, lucrurile păreau a fi tranșate încă de la finalul anului trecut, când artista a și plecat de acasă.