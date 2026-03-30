Codruța Filip a anunțat pe 24 martie că ea și Valentin Sanfira divorțează, după o căsnicie de trei ani. Vestea l-a luat prin surprindere pe artist, care inițial a declarat presei că nu știa despre ce este vorba. Acum, la câteva zile distanță, Sanfira a venit cu o primă reacție publică.

„Sunt tanc!”

După câteva zile de tăcere, în care s-a concentrat pe promovarea proiectelor sale muzicale, Valentin Sanfira a vrut să-și asigure fanii că este bine. Artistul a postat un clip video în care, pe fundal, se aude un mesaj cât se poate de clar. Și, hai să fim serioși, pare un mesaj cu țintă precisă.

„Știu că îmi vizitați profilul să vedeți cum o mai duc. Sunt tanc! Aveți grijă să nu îmi dați ador din greșeală”, se aude în videoclipul distribuit de cântăreț.

Război în declarații și versuri

Imediat după ce Codruța a făcut anunțul, Valentin a publicat pe Facebook o piesă mai veche de-a sa, ale cărei versuri lasă loc de interpretări. Să fie oare o simplă coincidență? Judecați singuri.

„Multe fețe are omul / n-are frunze în el pomul. În față îți zâmbește și apoi te rănește. Plânge lângă tine și l crezi om de bine, când te întorci în spate, vorbe rele scoate”, spun versurile melodiei.

Replica nu a întârziat să apară.

La rândul ei, Codruța Filip a transmis un mesaj la fel de tăios pe rețelele sociale, fără a nominaliza pe cineva anume: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă decât cel care a cauzat paguba. Ascultă asta încă o dată”.

Ce spunea Sanfira despre divorț în trecut

Dar, până la urmă, cum stau lucrurile? Ironia face ca, în trecut, pe vremea când formau un cuplu fericit, Valentin Sanfira să fi vorbit chiar despre acest subiect sensibil. Într-o intervenție la Antena Stars, artistul critica exact superficialitatea cu care unii oameni tratează căsnicia și renunță la partener la prima dificultate.

„În orice relație, și de prietenie, și familie și cu un om de pe stradă. Oamenii renunță prea ușor. Dacă a venit cineva și ți-a zis o prostie, până să vezi tu dacă e adevărată sau nu, gata, divorțul la ușă sau despărțirea. Cred că fiecare om în familia lui, în viața lui privată, are niște limite, are o soție sau un soț care trebuie să știe să îl asculte și să îl sprijine, că despre asta este familia. Familia este ceva mai mult decât o relație și de asta mulți nu rezistă, pentru că ei cred că o familie este o relație în care am semnat niște acte”, declara Valentin Sanfira în trecut.