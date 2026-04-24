Valentin Sanfira a decis să pună capăt speculațiilor și comentariilor răutăcioase apărute după divorțul de Codruța Filip. Artistul a transmis un mesaj extrem de ferm, prin care avertizează că oricine îi va denigra imaginea va răspunde în fața legii. El își apără cu tărie dreptul la intimitate.

Avertisment fără echivoc

Sătul de bârfele care i-au invadat viața privată (mai ales după despărțirea intens mediatizată), Sanfira a anunțat că nu va mai tolera niciun atac la persoană. El a subliniat că dreptul la intimitate este unul pe care și-l va apăra cu orice preț, inclusiv în sala de judecată. „Viața mea personală nu este subiect de bârfă! Orice tentativă de denigrare va avea consecințe. Cei care continuă vor răspunde în instanță și vor plăti pentru afirmațiile făcute”, a transmis artistul.

Un mesaj cât se poate de clar.

Și pentru a nu lăsa loc de interpretări, a adăugat: „Consider acesta ultimul mesaj pe acest subiect. Dacă nu vă regăsiți în ceea ce fac, treceți mai departe”.

„Oamenii fără valoare vorbesc despre alții”

Dar ce anume pare să-l fi deranjat cel mai tare pe artist? Se pare că este vorba despre asocierea imaginii sale cu un scandal de tip circ mediatic, lucru pe care îl respinge categoric. Până la urmă, el face o distincție clară între munca din lumea spectacolului și bârfa ieftină. „Nu mai confundați circul cu oamenii fără valoare care își ocupă timpul alții pentru că despre ei nu au nimic de spus. La circ există muncă, disciplină și respect, lucruri pe care unii nu le vor înțelege niciodată”, a mai spus Sanfira, vizibil hotărât să își păstreze demnitatea.

Mesajul său se încheie cu o remarcă la fel de tăioasă, care nu mai are nevoie de nicio interpretare. „Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo”, a concluzionat Valentin Sanfira.