Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a produs un adevărat cutremur în familia artistei, cu un impact emoțional devastator. În acest context, mama cântăreței, Angelica, a reacționat public cu un mesaj care a stârnit un val de compasiune în mediul online.

Mesajul mamei, sprijin necondiționat

Vizibil afectată de suferința fiicei sale, Angelica a postat pe rețelele de socializare un mesaj scurt, dar copleșitor, imediat după apariția Codruței în podcastul „Acasă la Măruță”. Femeia nu s-a sfiit să-și arate public grija maternă. „Offf, suflețelul nostru minunat! Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să rămâi sănătoasă psihic și fizic”, a scris mama artistei. Cuvintele ei arată clar că, dincolo de orice, sănătatea fiicei sale este acum prioritatea absolută.

Tatăl artistei, la un pas de tragedie

Iar îngrijorarea mamei este cu atât mai mare cu cât tatăl Codruței a trecut deja printr-un episod medical grav, declanșat de stresul provocat de vestea divorțului. V-ați fi imaginat că o despărțire poate avea asemenea consecințe fizice? Artista a povestit, cu lacrimi în ochi, că tatăl ei a ajuns de urgență la spital. „Dacă nu mergeam la timp la spital, era cât pe ce să facă un accident vascular sau un infarct. Și acum e sub tratament”, a mărturisit cântăreața. Aceasta a adăugat că părintele ei a suferit enorm, mai ales pentru că nu și-ar fi imaginat niciodată că singurul lor copil va trece printr-o astfel de experiență.

Recomandari Claudia Pătrășcanu, mesaj pentru Codruța Filip – „Îmi aduc aminte cum plângeam și eu”

„Totul a fost o minciună”

Dincolo de drama familiei, Codruța Filip a făcut cele mai dure declarații despre căsnicia ei de până acum. Stai puțin, că lucrurile sunt mai complicate decât par. Artista a afirmat, fără ocolișuri, că a descoperit o realitate dureroasă. „Totul a fost o minciună. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii aceștia, de fapt, nu a fost real”, a spus ea printre lacrimi.

Cuvinte grele.

Ea a explicat că a iubit sincer și că nu i-a greșit niciodată fostului soț, însă anumite situații (despre care nu a oferit încă detalii concrete) au depășit orice limită. „Sunt lucruri peste care nu poți să treci în viață și nu ai cum să trăiești cu ele oricât de mult ai iubi un om”, a completat artista.

Recomandari Filip și Lia de la Casa Iubirii în impas? Mesajul lui Filip despre furtună și împăcare

În tot acest context tensionat, mesajul mamei sale a devenit un sprijin esențial pentru Codruța. Angelica a ales să fie discretă, dar prezentă, oferind fiicei sale exact ceea ce are nevoie: încurajare, rugăciune și iubire necondiționată, ancora care o ajută să depășească una dintre cele mai dificile perioade din viața ei.