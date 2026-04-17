La o lună de la anunțul divorțului dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, apropiați ai artistului ies la rampă cu detalii neștiute. Se pare că povestea lor de dragoste nu a durat nouă ani, ci șapte, iar în viața cântărețului ar mai fi existat și o altă femeie, conform declarațiilor celor din anturajul său.

„Nu avea relații statornice”

Lavinia Tîrzianu, o prietenă apropiată a fostului cuplu, a vorbit fără ocolișuri despre viața amoroasă a lui Valentin Sanfira de dinainte. Ea susține că artistul nu era genul de bărbat care să se așeze la casa lui prea ușor. V-ați fi așteptat la asta?

„Nu avea relații din astea statornice de un an sau doi, era așa, mai diversificat, ca să spun direct. Chiar mi-a spus el în culise că nu i-a pus niciuna capac până nu o să găsească ceva potrivit”, a afirmat Lavinia Tîrzianu. Aceste mărturisiri vin în contextul în care Sanfira a și fost văzut recent cu o altă prezență feminină.

Doar 7 ani împreună, nu 9

Dar lucrurile nu se opresc aici. Designerul Florin Burescu, un alt apropiat al celor doi, vine și corectează chiar și cronologia relației, una despre care publicul larg știa că a durat nouă ani. E drept că lucrurile stau puțin diferit.

„Ei nu au nouă ani împreună, au șapte ani, vă spun sigur pentru că eram acolo când s-au cunoscut. Au avut doi ani de relație și apoi cinci ani de la semnarea actelor în fața stării civile. Între timp a existat și o altă relație, nu a fost doar o singură poveste înainte de Codruța”, a explicat Burescu. Acesta a adăugat că Sanfira avea criterii foarte clare pentru partenera ideală (una care, se pare, a fost greu de găsit): „Era genul de om care spunea clar că vrea o fată cuminte, cu un anumit trecut și o anumită educație. Spunea mereu că vine de la țară și că pentru el contează foarte mult aceste lucruri.”

Un divorț bine calculat?

Iar dacă aceste detalii nu erau de ajuns, Daniela Gyorfi aduce în discuție o altă perspectivă. Artista crede că întregul scandal al divorțului nu a fost o surpriză, ci mai degrabă o strategie de imagine foarte bine orchestrată de Codruța Filip.

O mișcare de imagine,

„Lucrurile se știau, ea probabil că a gestionat foarte bine această emisiune cu divorțul, adică a fost și calculată. Foarte frumos și o felicit pentru că este deșteaptă și nu este nimic greșit să-ți gestionezi și să-ți vinzi imaginea”, a spus Gyorfi în emisiunea lui Capatos. Ea a subliniat că alegerea podcastului lui Cătălin Măruță nu a fost deloc întâmplătoare. „Într-adevăr, a avut un mare impact la Măruță, adică a fost foarte bine gândită treaba asta. Poate dacă se ducea în altă parte nu avea același efect, dar acolo a știut exact ce face“.

Mai mult, Daniela Gyorfi se îndoiește că problemele ar fi apărut peste noapte. „Eu nu cred că acum a știut Codruța, ei au știut de undeva probabil de anul trecut. Mi-e greu să cred că nu a știut cu cine a stat în casă șapte ani de zile. Așa gândește toată lumea”, a încheiat artista.