Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a luat prin surprindere lumea artistică, mai ales că cei doi păreau un cuplu de neclintit. Deși Valentin Sanfira a încercat să salveze mariajul, artista a decis să pună punct relației și vorbește acum deschis despre motivele care au condus la separarea oficializată pe 2 martie.

O a doua șansă, dar fără explicații

După ce decizia despărțirii a fost luată, Valentin Sanfira nu a vrut să renunțe. Ba chiar a încercat de mai multe ori să o convingă pe Codruța să se întoarcă acasă și să mai dea o șansă relației lor. Numai că propunerile lui, aparent simple, nu ofereau ceea ce artista considera esențial.

„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu putem discuta. Eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens, căsnicia n-o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile erau că e simplu, dacă mă iubești, vii acasă, ne reluăm viața”, a declarat Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Nu pot să-mi reiau viața fără răspunsuri”

Pentru Codruța, o simplă întoarcere acasă nu era de ajuns. Artista a mărturisit că a iubit profund și a dat totul în această căsnicie, tocmai de aceea ruptura a fost extrem de dureroasă. Ea simțea că nu poate merge mai departe într-o relație plină de incertitudine, fără a primi adevărul de care avea nevoie pentru a se vindeca și a putea continua.

Dar cum să mergi mai departe așa? V-ați întrebat vreodată?

Artista a pus punctul pe i. „Cum să îți reiei viața în momentul în care nu ai niște răspunsuri și în momentul în care ți se propune să trăiești în continuare în incertitudine?”, a spus aceasta. Până la urmă, lucrurile sunt destul de clare ei.

O despărțire asumată

Chiar și în ziua divorțului (pe 2 martie), lui Valentin Sanfira i-a fost greu să accepte că totul s-a terminat definitiv. E drept că decizia a fost una dificilă, însă Codruța Filip susține că a ales să încheie căsnicia pentru a-și proteja liniștea și echilibrul emoțional.

A subliniat că nu mai putea continua o viață în care întrebările rămâneau fără răspuns. Separarea marchează astfel finalul unei etape importante, dar și începutul unui nou drum pentru artistă, care a ales claritatea în locul unei relații în care, pur și simplu, nu se mai regăsea.