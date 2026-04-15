La o lună de la divorțul de Codruța Filip, Valentin Sanfira a rupt tăcerea. Artistul a reacționat dur în mediul online după ce a fost acuzat că i-a rănit sufletul fostei soții, cu care a avut o relație de opt ani. Totul a pornit de la un comentariu lăsat pe canalul său de YouTube.

„Adevărul suprem” în online

Tensiunea a atins un punct culminant recent, când o urmăritoare i-a lăsat un mesaj tranșant artistului. Femeia l-a acuzat direct că nu a ținut cont de sentimentele fostei partenere. „Da, să ne bucurăm de viață, că e doar una!!! Dar nu călcând în picioare sufletele altor persoane!!!!” a scris aceasta.

Răspunsul lui Valentin Sanfira nu a întârziat să apară, fiind de-a dreptul tăios și plin de ironie. El a sugerat că persoana respectivă nu cunoaște situația reală. „Se pare că dumneavoastră dețineți adevărul suprem. Cu siguranță aveți o viață fără pată și acum împărtășiți cum ar trebui să trăiască și alții. Felicitări și aștept să mai aduceți în comentarii păreri despre viața mea privată”, a replicat Sanfira.

Vacanță exotică la o lună de la despărțire

Iar controversele nu se opresc aici. La doar o lună de la separarea oficială, Valentin Sanfira a fost surprins în Thailanda, însă nu singur, ci alături de o altă femeie. V-ați fi așteptat la asta? Cei doi au fost fotografiați în timp ce se pregăteau să urce pe o barcă, bucurându-se de atmosfera de vacanță.

Artistul a ales un outfit casual, cu șort și cămașă înflorată, în timp ce însoțitoarea sa a optat pentru o ținută lejeră, potrivită pentru zilele toride. Chiar dacă nu au fost observate gesturi de afecțiune între ei, apariția lor împreună a dat, clar, naștere la numeroase speculații despre natura relației lor.

Un divorț învăluit în mister

Despărțirea a venit ca un șoc.

Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au spus adio în februarie 2026, după o relație de opt ani ce părea de neclintit. E drept că artista a vorbit public despre „minciuna” în care a trăit o perioadă (fără a oferi însă detalii concrete), ceea ce a alimentat și mai mult curiozitatea fanilor cu privire la motivele reale ale rupturii.

Până în prezent, interpretul nu a făcut nicio declarație publică despre identitatea tinerei cu care și-a petrecut sărbătorile pascale pe însorita Thailandă.