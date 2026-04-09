Actrița Nicole Kidman, câștigătoare a premiilor Emmy și Oscar, a apărut la premiera noului său serial TV, „Margot’s Got Money Troubles”, cu o coafură complet neașteptată. Un stil pe care l-am putea numi un „ponytail-plus”. Hairstylistul Adir Abergel, un colaborator frecvent al vedetei, este cel care a creat acest look hibrid, o combinație ingenioasă între un coc și o coadă de cal.

Un coc? O coadă? Toate la un loc

Deci, cum vine asta, mai exact? La prima vedere, din față, ai putea jura că este un coc franțuzesc clasic. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Abergel a strâns părul lung, blond-arămiu, al actriței și a răsucit partea superioară într-un nod de dimensiuni medii, fixat chiar în creștetul capului. Restul părului a fost lăsat liber, curgând de la baza nodului, exact ca o coadă de cal. Șuvițele au fost apoi coafate în onduleuri lejere, care cădeau elegant pe umeri.

Este un coc? O coadă? Un half-updo? Pe bune, e câte puțin din fiecare!

Bretonul, piesa de rezistență

Iar noutatea nu se oprește aici. Coafura a fost completată de un breton nou, lung și filat. Acesta a fost aranjat pe frunte, cu capetele orientate subtil spre exterior, în zona tâmplelor, pentru a oferi mai multă textură și mișcare întregului look.

Coada de cal nu e niciodată plictisitoare

Poate părea o coafură simplă, dar coada de cal are un impact uriaș asupra aspectului general. Și nu de puține ori vedem exemple spectaculoase.

Să ne gândim doar la câteva.

De la coada jucăușă, de prințesă, purtată de Anya Taylor-Joy la Săptămâna Modei de la Paris, la coada „bubble” afișată de Oprah acum câteva săptămâni sau la cea strânsă și puternică (un adevărat „power ponytail”) purtată de Anne Hathaway, opțiunile sunt infinite. V-ați gândit vreodată că o simplă coadă poate transmite atâtea mesaje diferite? Poate fi elegantă și sobră, romantică și dezordonată, sau plină de energie și putere.

Kidman, care nu s-a temut niciodată să experimenteze cu coafurile (ne amintim de tunsoarea pixie falsă de la Met Gala), demonstrează încă o dată un lucru simplu. Iar experimentul ei dovedește că, până la urmă, nu există limite pentru ceea ce poate fi o coadă de cal bine realizată.