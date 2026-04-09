Trendul rochiilor transparente, sau „naked dressing”, continuă să domine covorul roșu, dar Nicole Kidman a reușit să-i ofere o interpretare proaspătă la premiera filmului „Margot’s Got Money Troubles”. Actrița a ales o ținută care, la prima vedere, pare simplă, însă detaliile fac toată diferența.

O apariție Schiaparelli de neuitat

Kidman a purtat o creație din colecția Schiaparelli de toamnă 2026. E drept că nu e o rochie în sine, ci un compleu din două piese mulate pe corp. Piesa de rezistență? Atât topul cu fermoar, cât și fusta creion au fost decorate frontal cu solzi de pește albi, aranjați sub forma unei bavete supradimensionate. Contrastul a fost asigurat de mânecile și panourile laterale, realizate dintr-un material negru, transparent, cu efect de ciorap.

Ținuta a fost completată de o pereche de sandale negre cu barete subțiri, semnate Gianvito Rossi, și un ceas Ortega. Față de prezentarea de pe podium, look-ul actriței a avut câteva modificări subtile: fusta a fost purtată puțin mai sus pe șolduri, iar cureaua a fost eliminată complet.

Recomandari Prințesa Anne uimește la 75 de ani cu o ținută purtată și în 2018

Look-ul complet, de la coafură la machiaj

Nici partea de beauty nu a fost neglijată. Coafura a fost realizată de hairstylistul său de cursă lungă, Adir Abergel. Acesta a creat un coc sculptural, lăsând câteva șuvițe mai lungi să curgă pe spate și optând pentru un breton filat. Machiajul, semnat de Mary Wiles, a constat într-o bază luminoasă și un smokey eye în nuanțe de maro-auriu.

Duelul stilistic cu Elle Fanning

Pe covorul roșu, Nicole Kidman a pozat alături de colega sa, Elle Fanning, care a ales la rândul ei o ținută direct de pe podium. Iar Fanning a mizat pe un look complet Givenchy din colecția de toamnă 2026. Ea a purtat un costum navy în dungi, cu sacou la două rânduri de nasturi, accesorizat cu o cravată „plutitoare” din piele roșie, asortată perfect cu nuanța rujului.

Un adevărat spectacol stilistic.

Recomandari Selena Gomez uimeste intr-o rochie Prada roz din colectia primavara 2026

O istorie a rochiilor transparente

Dar v-ați gândit vreodată de ce Nicole Kidman reușește mereu să iasă în evidență? Nu este prima dată când actrița abordează trendul „naked dressing”. Cu zeci de ani de experiență pe covorul roșu și o atitudine curajoasă, ea alege mereu ținute care rafinează sau reinterpretează tendințele momentului.

Să ne amintim de apariția sa din 2024 de la premiera „A Family Affair”, unde a purtat o rochie Gucci (o rochie iluzie care se potrivea perfect cu nuanța pielii sale). Sau de eleganta creație Dolce & Gabbana, cu aplicații florale albe pe o bază transparentă, purtată la premiera „Spellbound”. Indiferent de cât de mult material sau piele lasă la vedere, Kidman captivează de fiecare dată.