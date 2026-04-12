Zara Tindall a fost o apariție de neuitat pe 10 aprilie, la Ladies Day din cadrul Festivalului Grand National de la Aintree Racecourse. Nepoata Regelui Charles a ales o ținută pastelată, un costum „peach sorbet” pe care l-a accesorizat cu niște pantofi aurii spectaculoși, de aproape 500 de lire sterline. Ea a fost însoțită de soțul ei, fostul star de rugby Mike Tindall, și de fiica lor în vârstă de 12 ani, Mia.

Costumul pastel și accesorii de aur

Piesa de rezistență a fost costumul de la ME + EM, format din sacoul „Lightweight Tailored Blazer in Peach Sorbet” și pantaloni slim-fit asortați. Zara a purtat sacoul cu un singur rând de nasturi încheiat, o alegere stilistică ce i-a subliniat talia. Sub el, o bluză albă Cefinn cu guler înalt oferea un contrast curat și elegant. Pantalonii, de la același brand, aveau o croială slim-fit și erau subtil scurtați deasupra gleznei, un detaliu modern care a permis pantofilor să iasă în evidență. Numai că adevărata surpriză a venit de la accesorii. V-ați fi gândit vreodată să combinați pastelurile cu metalicul în acest fel?

Ea a ales pantofii aurii „Rebecca” de la Emmy London, în valoare de 495 de lire sterline, cu un toc stiletto de 10,6 cm și vârf ascuțit. Iar clutch-ul, tot auriu, a fost modelul „Stylist” de la Strathberry, completând perfect look-ul. Ținuta a fost finisată cu o pereche de cercei „Luberon collection Nid d’Abeille with Baroque Coin Pearls” de la Hector Lion, o pălărie percher creată la comandă de Camilla Rose Millinery și ochelarii de soare „Tavistock” de la Finlay & Co, în nuanța șampaniei.

Momentul adorabil mamă-fiică

Și pentru că detaliile fac diferența, Zara a avut un moment „mini-me” adorabil cu fiica sa, Mia. Puștoaica a purtat mocasini aurii, asortați perfect cu pantofii mamei sale. Ba chiar a împrumutat și geanta mamei, modelul „Lottie” de la Aspinal of London, o piesă elegantă care a demonstrat că stilul se transmite în familie.

O apariție coordonată, pe bune.

De la cizme de călărie la podiumul curselor

Apariția de la Grand National vine la scurt timp după ce Zara, o ecvestră profesionistă, a concurat la Barbury Horse Trials. Acolo, a schimbat costumul elegant pe cizme de călărie și pantaloni specifici, demonstrând versatilitatea sa. Dar nu e prima dată când impresionează cu stilul său la curse. În martie, la Festivalul de la Cheltenham, a stabilit un nou standard vestimentar pentru evenimentele de acest gen.

Prezentă în fiecare zi a festivalului, Zara a fost văzută și alături de fratele ei, Peter Phillips, și de logodnica acestuia, Harriet Sperling, în ziua Gold Cup Day, bucurându-se de o zi în familie la curse.

Look-ul care a impresionat stiliștii

La Cheltenham, ținuta sa de debut din 2026 (o combinație de bleumarin și turcoaz) a fost cea care a atras atenția specialiștilor. A purtat o jachetă scurtă din lână, stil peplum, de la The Fold, cu nasturi pe două rânduri și strânsă în talie cu o curea din piele. A adăugat o bluză mătăsoasă turcoaz de la Really Wild, o mini-geantă cu imprimeu de crocodil și mănuși din piele, ambele de la Aspinal of London. Cerceii, modelul „Baroque Peacock Pearl”, au fost tot de la Hector Lion.

Stilista de modă Oriona Robb ne-a spus la acel moment despre look-ul Zarei: „Ea înțelege ținutele pentru curse mai bine decât aproape oricine din sfera regală, iar acest look este un exemplu perfect al motivului. Paltonul bleumarin închis creează o siluetă precisă, croită, care se simte atât clasică, cât și incredibil de șlefuită, în timp ce talia structurată și fusta plină adaugă exact atâta feminitate cât să mențină ținuta elegantă, nu excesiv de formală.”

Iar apariția ei de atunci a fost doar o avanpremieră pentru eleganța afișată acum, la Grand National.