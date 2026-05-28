Ducesa de Edinburgh demonstrează că stilul nu are vârstă și nici reguli rigide de asortare. La 61 de ani, Sophie a reușit să îmbine patru culori diferite într-o singură ținută extrem de elegantă, în timpul unei vizite recente la ferma Waitrose de pe domeniul Leckford din Hampshire.

Gândește-te puțin de câte ori ai evitat să pui mai mult de două nuanțe pe tine de teamă să nu pară prea mult. Ei bine, secretul aici stă în alegerea unor tonuri temperate care se completează reciproc, oferind o lecție practică pentru oricine vrea să iasă din monotonia nuanțelor neutre de zi cu zi.

Vizita a marcat pregătirile pentru viitoarea aniversare de 20 de ani a evenimentului LEAF Open Farm Sunday. Ducesa este președinte onorific al organizației Linking Environment and Farming, iar un reportaj publicat recent de Hellomagazine a relatat cum aceasta s-a implicat direct la fața locului, ajutând la ridicarea unui banner și la aranjarea produselor alimentare alături de voluntarii de toate vârstele.

Secretul din spatele ținutei multicolore

Pentru o zi la fermă, Sophie a ales o combinație cel puțin curajoasă la prima vedere. A purtat un sacou într-o nuanță de bronz deschis, o pereche de pantaloni verzi și o bluză cu imprimeu floral.

Iar piesa de rezistență a fost tocmai această bluză, modelul „Monday” de la brandul Penelope Chilvers.

„Efortless romantică și creată conștient, bluza Monday este o piesă de bază proaspătă pentru fiecare sezon în albastru indigo și galben primula. Imprimată în propriul nostru imprimeu de inspirație vintage, bluza Monday este ușoară, respirabilă și ușor de purtat. Tăiată din bumbac 100% cu o siluetă relaxată, este un stil de zi cu zi fără efort din primăvară până în plină vară.” – Penelope Chilvers, Descriere oficială brand

Și totuși, cum de nu a părut o ținută haotică? Nuanțele alese au fost estompate, pământii, astfel că nicio culoare nu a concurat agresiv cu cealaltă (un truc excelent de aplicat și în garderoba noastră atunci când vrem să experimentăm).

De la stilul boho la eleganța pastelată

Nu e prima oară luna aceasta când soția Prințului Edward atrage atenția prin alegeri vestimentare inspirate. La Devon Country Show, ea a optat pentru o fustă boho într-o nuanță curajoasă de teracotă de la Lexy London, accesorizată cu o curea aurie strălucitoare așezată lejer pe șolduri.

Dar lucrurile nu se opresc aici.

La Chelsea Flower Show, a apărut alături de soțul ei într-un set roz bombon de la brandul de lux Theory, format din pantaloni croiți și un trenci asortat. Ducesa a renunțat la cordonul trenciului pentru o linie mai curată, în timp ce pantalonii evazați au creat iluzia unei siluete alungite.

Până la urmă, stilul personal înseamnă să te simți bine în hainele pe care le porți. Următoarea apariție a Ducesei la evenimentele estivale va confirma probabil această direcție relaxată, însă până atunci, lecția tonurilor estompate este gata de aplicat direct în dulapul tău.