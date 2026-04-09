Actrița Taraji P. Henson a atras toate privirile săptămâna aceasta la New York, după un interviu la Sirius XM Studios. A optat pentru o ținută all-black, însă piesa de rezistență a fost, fără îndoială, o pereche de cizme cu platformă de la Mugler, al căror preț pornește de la 900 de dolari.

Cizmele Fang de 900 de dolari, piesa de rezistență

E drept că pantofii au fost vedetele. Vorbim despre modelul Mugler 95mm Fang Sculpted-heel Boots, o creație unică, realizată din piele întoarsă neagră. Designul sculptural este accentuat de un toc de 95 mm, un vârf ascuțit și o platformă impunătoare.

Si nu vorbim de orice fel de încălțări. Ceea ce le face cu adevărat speciale este decupajul care lasă la vedere partea superioară a piciorului, similar unor botine, dar și sistemul de prindere cu o buclă accesorizată cu o perlă falsă albă, care creează un contrast puternic. Pe bune, cum să nu le observi?

Recomandari Taraji P. Henson uimește într-o rochie 3.1 Phillip Lim din colecția 2026

Cizmele sunt disponibile momentan pe site-urile de resale de lux, cu prețuri care încep de la 900 de dolari.

O ținută all-black de mii de dolari

Pentru a lăsa pantofii să strălucească, Henson a ales o pereche de colanți capri până la genunchi. V-ați fi gândit vreodată că o pereche de colanți capri pot arăta atât de bine? Iar în partea de sus, actrița a purtat o jachetă neagră din tafta cu un imprimeu texturat ce imită penele de struț, o piesă din colecția Elisabetta Franchi care costă aproximativ 800 de dolari.

Peste jachetă a adăugat o haină de blană, iar pe cap a purtat o șapcă neagră Ruslan Baginskiy, modelul Crystal-embellished Baker Boy, al cărei preț de retail este de 600 de dolari.

Recomandari Nicole Kidman uimește într-o ținută Schiaparelli la premiera noului film

Debut pe Broadway în piesa lui August Wilson

Apariția actriței nu a fost întâmplătoare. Henson a fost la emisiunea radio alături de colegii săi de scenă Joshua Boone, Ruben Santiago-Hudson, Cedric The Entertainer și Brian Moreland pentru a-și promova piesa de teatru „Joe Turner’s Come and Gone”.

Acesta marchează debutul lui Taraji P. Henson pe Broadway, unde interpretează rolul Berthei Holly. Piesa, scrisă de August Wilson, are acțiunea plasată într-o pensiune din Pittsburgh în anul 1911 și explorează experiența afro-americană în timpul Marii Migrații. Spectacolul (parte din celebrul ciclu de 10 piese „Pittsburgh Cycle”) abordează teme precum identitatea, memoria și libertatea, prin intermediul unor personaje care își caută familia pierdută și un scop după anii de sclavie. Piesa este regizată de Debbie Allen, iar biletele sunt deja disponibile.