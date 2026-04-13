Actrița Michaela Coel are o agendă plină zilele acestea, fiind în plin turneu de promovare pentru două filme noi, „The Christophers” și „Mother Mary”. Iar stilul său vestimentar, departe de a fi plictisitor, a captat atenția tuturor, actrița schimbând nu mai puțin de opt ținute spectaculoase în doar câteva zile. E clar că se inspiră din personajele pe care le joacă, o falsificatoare de artă și, respectiv, un designer de modă alături de Anne Hathaway.

Start în forță cu Ferragamo și Courrèges

Sub îndrumarea stilistei Nell Kalonji, Coel a dat startul pe 9 aprilie cu un costum cu fustă de la Ferragamo, complet deconstruit. Nasturii lăsați descheiați creau un drapaj artistic, deloc întâmplător. A doua zi, pe 10 aprilie, a continuat în aceeași notă curajoasă, purtând o ținută Courrèges formată dintr-o pereche de pantaloni scurți până la genunchi și un tricou drapat, asimetric.

De la Loewe la designeri americani

Numai că ziua nu se terminase. Mai târziu, actrița a optat pentru un look complet Loewe, compus dintr-un top fără mâneci în nuanțe de albastru-cer și verde-kelly, pantaloni negri din piele cu logo-ul brandului și o haină neagră structurată. Apoi, a ales un designer american care face valuri în Europa, Michael Rider. S-a jucat cu proporțiile într-o jachetă cu aer militar, a cărei talie marcată contrasta puternic cu umerii exagerați.

Jocuri de texturi și culori îndrăznețe

Credeați că s-a oprit aici? Nici vorbă. A îmbrățișat apoi un designer new-yorkez în plină ascensiune, Colleen Allen, mizând pe o combinație de catifea: un top roșu-tomată drapat și pantaloni violet din colecția de toamnă 2026 (da, ați citit bine, 2026). Ziua de 11 aprilie a fost rezervată pentru Celine, iar pe 12 aprilie a revenit la Loewe, de data aceasta într-o rochie midi color-block, asortată cu cizme negre lucioase până la genunchi.

Eleganța clasică reinterpretată de Chanel

Dar chiar și atunci când alege o ținută aparent simplă, Coel reușește să atragă atenția. Pentru al doilea look al zilei de 12 aprilie, a ales o combinație clasică: o cămașă cu nasturi și blugi albaștri suflecați de la Chanel. Până la urmă, cum transformi un astfel de outfit? Cu o haină somptuoasă din piele maro, o geantă Chanel 25 din shearling și o pereche de pantofi care au stârnit agitație printre editorii de modă la Săptămâna Modei de la Paris.

Un look clasic, dar deloc banal.

Prin aceste alegeri, Michaela Coel ne demonstrează că se simte la fel de confortabil atât în creații avangardiste, pline de culoare și structuri neașteptate, cât și într-o ținută atemporală. E drept că demonstrează o versatilitate care trece dincolo de ecran, direct pe covorul roșu.