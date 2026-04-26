Rihanna a făcut senzație sâmbătă, în Mumbai, unde a apărut la evenimentul de lansare Fenty Beauty nu cu una, ci cu două ținute direct de pe podiumurile de modă. Artista a trecut de la o creație vibrantă Mugler la o rochie sobră Alaïa, ambele din colecțiile de toamnă 2026, marcând astfel extinderea brandului său de cosmetice într-o nouă piață.

Prima apariție: Mugler vibrant

Pentru primul look, Rihanna a ales o combinație personalizată formată din două piese de pe podiumul Mugler pentru toamna 2026, create de Miguel Castro Freitas. Topul de culoare galben-chartreuse, preluat din look-ul 20 al colecției, avea un gât înalt, mâneci lungi și o formă de tunică supradimensionată, cu materialul drapat pe față și înnodat jos, într-o parte. E drept că nu oricine ar putea purta așa ceva.

Iar fusta, inspirată din look-ul 39, a continuat aceeași nuanță îndrăzneață pe piele lucioasă, cu o croială mulată pe șolduri care se deschidea în partea de jos în pliuri largi și structurate. Întreaga ținută a fost completată de pantofi slingback ascuțiți în aceeași culoare, pentru un efect monocrom.

La capitolul accesorii, artista a purtat diamante și bijuterii de la designerul Manish Malhotra din Mumbai, inclusiv o hathphool (o bijuterie tradițională indiană pentru mână). Stilul a reflectat perfect viziunea designerului Freitas, care a explorat moștenirea Mugler prin „power dressing și puterea de a te îmbrăca”.

A doua ținută: misterul Alaïa

Ulterior, Rihanna s-a schimbat într-o creație complet diferită, o rochie neagră din colecția Alaïa de toamnă 2026, mai exact look-ul 37. Păstrând linia gâtului înalt, rochia cu mâneci lungi combina un material transparent pe brațe și în părțile laterale cu o secțiune centrală din material lucios cu efect de piele de crocodil.

Acest panou texturat acoperea bustul, se strângea în talie și se prelungea într-o fâșie lungă și conică pe partea din față a fustei, fiind încadrat de material negru, mai moale. A păstrat bijuteria hathphool de la Manish Malhotra, care acum contrasta puternic cu negrul rochiei. Ținuta a fost completată de sandale negre cu baretă și toc stiletto subțire.

Mai mult decât modă, o strategie de brand

Dar schimbarea de stil nu a fost deloc întâmplătoare. V-ați gândit vreodată cum se leagă moda de succesul unui brand de beauty? Alegerea a două ținute de pe podiumuri actuale, de la două case de modă majore, subliniază anvergura globală pe care Fenty Beauty o atinge.

O mișcare de imagine perfectă.

Expansiunea vine într-un moment în care brandul se bucură de o recunoaștere imensă. Publicația de specialitate WWD Beauty Inc a numit recent fondul de ten Pro Filt’r Soft Matte Longwear de la Fenty Beauty (care costă 40 de dolari) unul dintre cele mai bune 100 de produse de înfrumusețare din toate timpurile, plasându-l printre produsele iconice alese de experții din industrie.