Sophie, Ducesa de Edinburgh, a avut o apariție de senzație la gala „Reasons for Hope” a Institutului Jane Goodall din Marea Britanie. Evenimentul a avut loc luni seară, la Londra, iar ducesa a ales o rochie hipnotică de la brandul de lux australian Zimmermann, confirmând încă o dată preferința familiei regale pentru acest designer.

O ținută cu detalii moderne

Ducesa a purtat o rochie lungă, tip furou, într-o nuanță delicată de mov, cu un imprimeu paisley complex. Piesa vestimentară a îmbinat detalii ornamentale moderne cu elemente de design clasic. Dar ce face această rochie atât de specială? E drept că silueta sa este simplă, cu mâneci lungi, o talie marcată de o curea și o fustă maxi fluidă, care adaugă un plus de eleganță.

Motivul paisley, în variații jucăușe de tonuri de mov, a fost cel care a adus nota modernă ținutei. Iar asimetria modelului a contribuit la executarea stilului hipnotic al imprimeului, în timp ce materialul semi-transparent i-a conferit un aer contemporan. Ducesa de Edinburgh și-a completat look-ul cu o pereche de cercei statement și un clutch într-o nuanță complementară.

Zimmermann, un favorit al Casei Regale

Zimmermann se numără printre designerii favoriți ai membrilor familiei regale britanice. Nu de puține ori i-am văzut purtând creațiile brandului australian. Un exemplu recent este Prințesa Beatrice, care la ediția din 2024 a Royal Ascot a purtat o rochie roz cu imprimeu floral, semnată tot de Zimmermann.

O alegere deloc surprinzătoare.

Asemenea ținutei purtate de Ducesa de Edinburgh luni seară, rochia Prințesei Beatrice a încorporat un model complex și o siluetă feminină.

Un eveniment cu scop nobil

Sophie, Ducesa de Edinburgh, s-a numărat printre invitații de seamă la evenimentul de luni seară. Gala „Reasons for Hope”, care celebrează moștenirea regretatei Dr. Jane Goodall, a fost prima de acest fel, onorând contribuțiile de-o viață ale activistei pentru conservarea mediului.

De-a lungul vieții sale, Goodall și-a folosit pledoaria pentru conservare în parteneriatele sale cu mărci precum Brilliant Earth, un producător de diamante provenite din surse etice (conflict-free) și metale reciclate. Într-o declarație oferită în septembrie 2025, Goodall a transmis un mesaj puternic. Ea a subliniat direcția pe care omenirea trebuie să o urmeze.

„Dacă vrem să ne salvăm planeta, dacă ne pasă câtuși de puțin de copiii noștri, de generațiile viitoare și de viața pe planeta Pământ, aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm.”