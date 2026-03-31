Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea aniversează 9 ani de relație, un moment pe care influencerița l-a marcat cu o postare neașteptat de sinceră. Departe de imaginea perfectă afișată adesea în mediul online, vedeta recunoaște că în căsnicia lor există și obstacole, certuri și momente tensionate, la fel ca în orice cuplu normal.

O aniversare cu mărturisiri neașteptate

Cu ocazia împlinirii a 9 ani de când și-au început povestea de dragoste, Adelina Pestrițu a publicat un mesaj amuzant, dar plin de subînțeles, pe contul său de Instagram. Ea a dezvăluit, mai în glumă, mai în serios, că reușesc să se aleagă unul pe celălalt în fiecare zi, în ciuda micilor conflicte casnice. Iar lista motivelor de ceartă pare desprinsă din viața oricui.

„După 9 ani împreună, iubirea a învins tot: certurile pentru cine a lăsat farfuria în chiuvetă, cine stinge ultimul luminile în casă și cine a uitat să scoată hainele din mașina de spălat. Și totuși, ne alegem în fiecare… obosiți, încăpățânați și perfect imperfecți”, a scris vedeta.

Postarea continuă pe un ton autoironic, lăsând să se înțeleagă că armonia nu este mereu cuvântul de ordine. „Relația noastră nu este despre cât de perfecți suntem (pentru că nu suntem, e despre cine vorbește primul după o ceartă cruntă… Glumesc! E despre cine pe cine a călcat pe picior în biserică acum 8 ani. F**k! Nu-mi iese, mai bine mă las păgubașă pentru că gura păcătosului adevăr grăiește și nu-mi place să las dovezi, că certuri sigur vor mai fi. La mulți ani, nouă!”, a adăugat Adelina Pestrițu.

Vărsător contra Scorpion, o luptă a orgoliilor

Dincolo de treburile casnice, se pare că o parte din conflicte izvorăsc și din personalitățile puternice ale celor doi. Într-un interviu mai vechi, influencerița a pus o parte din încăpățânarea lor pe seama zodiilor. Ea este Vărsător, iar soțul ei, Virgil, este Scorpion (o combinație destul de intensă, ar spune unii).

Cum vine asta, mai exact? V-ați gândit vreodată că zodiile pot dicta dinamica unei relații?

„Nu credem că există o căsnicie perfectă continuu, mai ales dacă discutăm despre combinația Vărsător-Scorpion (râde), însă este perfectă pentru noi. Ambii avem păreri pe care vrem să ni le impunem, vrem să avem dreptate și să ieșim învingători după fiecare ceartă”, a explicat ea pentru revista VIVA!

Dar se pare că tocmai această luptă continuă îi și motivează. „Deși ne cunoaștem limitele, ni le încercăm de fiecare dată de parcă ar fi prima dată”, a mai spus Adelina.

Secretul care îi ține împreună

Până la urmă, care e rețeta prin care reușesc să treacă peste toate aceste momente? E drept că nu există o formulă magică, însă Adelina Pestrițu a dezvăluit care este pilonul relației lor, acel „ceva” care îi ajută să meargă mai departe, indiferent de situație.

Nu e vorba de compromisuri elaborate sau de reguli stricte.

„Singurul secret – dacă îl putem numi așa – este că ne cunoaștem destul de bine, ne acceptăm așa cum suntem și trecem peste situațiile de criză, fiind conștienți că familia e ceva mai presus decât toate motivele de ceartă”, a declarat influencerița pentru aceeași publicație. acceptarea reciprocă și conștientizarea valorii familiei par să fie ingredientele care le asigură longevitatea.