Adelina Pestrițu se bucură de o vacanță în Antalya, Turcia, dar a avut parte de o surpriză de proporții. Influencerița s-a întâlnit cu nimeni altul decât Jason Statham, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood. Momentul a fost, clar, imortalizat și postat pe rețelele sociale.

Întâlnire neașteptată în Turcia

Aflată în vacanță alături de familie, vedeta a profitat de ocazie pentru a se fotografia cu starul internațional. Ea a publicat imaginile pe contul său de Instagram, alături de un mesaj scurt și la obiect. „Nu este necesară nicio descriere. A fost o plăcere să te întâlnesc”, a scris Adelina Pestrițu.

Iar întâlnirea nu a fost una regizată sau întâmplătoare pe stradă, ci una cât se poate de firească. Se pare că amândoi sunt cazați în același resort de lux. „Este în același resort în care suntem și noi. La @regnumthecrown ne vedem aproape zilnic la masă. Mănâncă în aceleași restaurante în care mâncăm și noi și uneori iese și la piscină cu copiii”, a explicat vedeta.

Recomandari Adelina Pestrițu recunoaște problemele din căsnicia de 9 ani cu Virgil Șteblea

Un actor de top la Hollywood

Pentru cine nu știe, Jason Statham este un actor englez renumit pentru rolurile sale de anti-erou în numeroase thrillere de acțiune. A devenit o figură emblematică a genului la începutul secolului XXI. Celebritatea sa a explodat odată cu aparițiile în francize de mare succes, precum „Expendables” și, mai ales, „Fast & Furious”, unde talentul său a fost apreciat de fani din întreaga lume.

Adelina Pestrițu, despre ura din mediul online

Dincolo de momentele strălucitoare din vacanțe, Adelina a vorbit recent despre o latură mai întunecată a vieții publice. Într-o intervenție pentru o campanie media, ea a atins subiectul sensibil al urii din mediul online, recunoscând că nici după atâta timp nu este complet imună la comentariile negative.

„Cred nici acum, după 15 ani de online, nu sunt suficient de călită, nu poți să gestionezi 100% ura nici atunci când ești pregătit pentru ea. Eu în fiecare zi sunt pregătită pentru ură, pentru că știu că o primesc și fără să fac ceva greșit. Mă afectează. Sunt comentarii care mă fac să mă îndoiesc de mine, de ceea ce fac, să mă întreb dacă ar trebui să mă opresc.”

Recomandari Adelina Pestrițu dezvăluie adevărul despre veniturile din social media

V-ați gândit vreodată cum e să primești zilnic astfel de mesaje?

E drept că nu e simplu.

Numai ca problema este mult mai adâncă, afectându-i mai ales pe tineri, care sunt mult mai vulnerabili. „Eu am o oarecare experiență, dar sunt copiii care nu știu să gestioneze aceste păreri necerute și în dezvoltarea lor contează foarte mult să nu audă păreri jignitoare. Acum fiecare postare are și o doză de hate, indifererent despre ce ar fi. Și e dureros, pentru că mulți tineri cad în depresii, în anxietăți”, a explicat influencerița (în cadrul campaniei „Împreună fără ură” de la Digi24).