Oana Drăgușanu, sora celebrei Bianca, a apărut recent în mediul online cu capul complet bandajat. Ea a suferit o operație de mini-lifting și a vorbit deschis despre perioada de recuperare, oferind detalii direct de pe patul de spital.

Mini-lifting și capul bandajat

După intervenție, Oana a intrat pe TikTok pentru a răspunde curiozităților fanilor legate de procedura suferită. Întrebată despre durere și perioada de vindecare, ea a explicat clar cum stau lucrurile, subliniind că totul depinde de organism și de respectarea sfaturilor medicale.

„Recuperarea este în funcție de corpul fiecăruia, două – trei săptămâni să înceapă să se tragă inflamația. Normal, dacă respecți indicațiile medicului, nu doare”, a explicat Oana Drăgușanu.

Recomandari Oana Drăgușanu, sora Biancăi, cu capul bandajat după operația de mini-lifting

O pasiune comună în familie

Iar pasiunea pentru intervențiile estetice nu e o noutate pentru cele două surori. Atât Oana, cât și Bianca Drăgușanu, au trecut de nenumărate ori pragul cabinetului medicului estetician de-a lungul anilor, vorbind mereu deschis despre transformările lor.

Și nu s-au ferit niciodată să vorbească despre asta.

Bianca Drăgușanu vrea să micșoreze tot

Numai că, în timp ce Oana se recuperează după cea mai recentă procedură, sora ei mai faimoasă pare să fi intrat într-o nouă etapă. V-ați fi gândit vreodată că Bianca regretă unele decizii din trecut? Vedeta a recunoscut că anumite alegeri nu au fost cele mai inspirate (o sinceritate rară, e drept) și acum încearcă să le ajusteze.

Recomandari Melania Trump, replică virală despre un robot la Casa Albă – sunt malefici

„Când mă uit la pozele cu mine, efectiv mi se pare că sunt foarte urâtă. Proporțiile nu erau corecte față de acum. De vreun an de zile tot încerc să le modelez. Mi-am făcut lip lift, mi-am făcut rinoplastie să fie nasul mai mic, buzele mai mici, acum vreau să îmi fac sânii mai mici. Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”, a declarat Bianca.