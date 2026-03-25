Zendaya pare să se pregătească de nuntă, cel puțin pe covorul roșu. Actrița a apărut într-o serie de ținute albe, inspirate de rochiile de mireasă, pentru a-și promova noul film A24, „The Drama”. În această producție, ea joacă rolul unei logodnice a cărei săptămână de nuntă o ia complet razna.

Zvonuri de nuntă alimentate de stilistul ei

Totul a pornit, cum altfel, de la o declarație a stilistului ei, Law Roach. Întrebat la SAG Awards 2026 despre planurile pentru rochia de mireasă a actriței, acesta a tachinat reporterul de pe covorul roșu. El a spus, pe un ton jucăuș: „Ai ratat-o! Nunta a avut deja loc!”.

Hai să fim serioși, probabil a fost o glumă menită să stârnească și mai mult interes. Și totuși, în lipsa unei confirmări vizuale a căsătoriei cu Tom Holland, Zendaya compensează printr-o avalanșă de apariții care par desprinse dintr-un catalog pentru mirese.

Recomandari Zendaya aduce manichiura de mireasă pe covorul roșu la premiera noului ei film

O rochie cu istorie la premiera din Los Angeles

La premiera din Los Angeles a filmului, Zendaya a purtat o rochie superbă din mătase satinată de culoarea fildeșului, semnată Vivienne Westwood. Piesa are o valoare sentimentală aparte, deoarece actrița a mai purtat-o o dată, la Oscarurile din 2015. După eveniment, pentru after-party, a schimbat registrul cu o creație Harris Reed.

O alegere cu adevărat personală.

Eleganță pariziană în Louis Vuitton și Ermanno Scervino

Iar la Paris, spectacolul a continuat. Pentru premiera din capitala Franței, vedeta a ales o ținută Louis Vuitton. Tot în cadrul turneului, ea a mai purtat o rochie-cămașă cu fustă, tot de la Louis Vuitton, la prezentarea colecției toamnă/iarnă 2026 a casei de modă. A fost momentul în care se pare că și-a etalat pentru prima dată verigheta. Pentru a introduce filmul la premiera pariziană, a optat pentru o creație Ermanno Scermino.

Recomandari Cum te îmbraci la turneul de golf Masters 2026 – ghid cu ținute de la 38 $

De la piese vintage la apariții TV spectaculoase

Dar poate cea mai memorabilă apariție a fost cea de la Essence Black Women in Hollywood Awards 2026. Acolo, Zendaya a purtat o rochie vintage Caché, o piesă iconică purtată în trecut de Whitney Houston și imortalizată de personajul Carrie Bradshaw. V-ați fi așteptat la atâta diversitate într-un singur turneu de promovare? Pe lângă aceste momente, actrița a avut și două apariții la emisiunea Jimmy Kimmel Live!, unde a îmbrăcat ținute semnate McQueen și Moschino.

Ce înseamnă de fapt „method dressing”?

Până la urmă, strategia pare clară. Se numește „method dressing”, adică actrița se îmbracă în stilul personajului pe care îl promovează. În filmul „The Drama”, ea joacă alături de Robert Pattinson (da, chiar el) rolul unei tinere pe cale să se căsătorească. E drept că arhiva personală a Zendayei este deja plină de ținute albe sau apropiate de cele de mireasă.

Numai că au existat și abateri de la temă, precum o rochie diafană McQueen sau una într-o nuanță de roz semnată Matières Fécales, mai potrivite pentru un invitat la nuntă decât pentru mireasa însăși.