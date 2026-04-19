Zendaya a apărut la o proiecție specială a filmului „The Drama” în Los Angeles cu o nouă ținută inspirată de tematica nunții. De data aceasta, actrița a ales o abordare nonconformistă, centrând totul pe un tricou cu un mesaj simplu, dar puternic, care a atras imediat atenția tuturor.

Un tricou cu mesaj

Piesa centrală a fost, fără îndoială, tricoul. Pe el era inscripționat mesajul: „A fi iubit înseamnă a fi cunoscut”, o referință directă la ideea că o căsnicie fericită se bazează pe găsirea unui partener care te înțelege pe deplin. Până la urmă, despre asta e vorba, nu? Tricoul nu este unul oarecare, ci face parte dintr-o colaborare specială între designerul newyorkez Emily Dawn Long și casa de producție A24, fiind creat special pentru promovarea filmului.

Eleganță neașteptată

Dar cum transformi un tricou într-o apariție demnă de covorul roșu? Ei bine, Zendaya și stilistul ei au răspunsul. Actrița a asortat piesa statement într-un mod extrem de elegant, cu o fustă creion Louis Vuitton din colecția de toamnă 2013 (o piesă de arhivă, fireste), cu inserții de dantelă în nuanțe de mov și violet. Întregul look a fost completat de o pereche de mocasini roșu-cireșiu.

Și coafura a fost pe măsură, cu tunsoarea sa „bixie” aranjată natural, cu o cărare pe o parte.

O tradiție de stil

Această ultimă apariție încheie un turneu de presă maraton, în care Zendaya și stilistul ei, Law Roach, au explorat la maximum tematica nunții. E drept că au reușit de fiecare dată să surprindă, respectând tradiția „ceva nou, ceva împrumutat și ceva albastru”.

Am văzut-o purtând „ceva nou” printr-o creație custom Louis Vuitton de culoare albă, „ceva împrumutat” sub forma unei rochii negre Armani purtate anterior de Cate Blanchett, și chiar „ceva albastru”, o spectaculoasă rochie de bal Schiaparelli couture, acoperită cu pene.

Ce urmează pentru Zendaya?

Chiar dacă turneul pentru „The Drama” se apropie de final, agenda actriței este departe de a fi liberă. Urmează promovarea intensă pentru „Dune”, iar la scurt timp după, un nou film din seria „Spider-Man”.

Iar în timp ce fanii încă așteaptă cu sufletul la gură imagini de la nunta ei reală cu Tom Holland (să fi fost o rochie vintage? Sau o creație Vera Wang?), aceste apariții spectaculoase au fost un substitut excelent. Totuși, o întrebare rămâne pe buzele tuturor: Z, când ne arăți și rochia de mireasă adevărată?