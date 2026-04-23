Regina Rania a fost surprinsă recent într-o ieșire discretă la cumpărături, departe de ochii publicului. Alături de sora sa, Dina Al-Yassin, a fost văzută într-un magazin de jucării din centrul comercial Swefieh Village din Amman. Chiar și pentru o ocazie relaxată, ținuta sa a depășit 6.000 de lire sterline, combinând piese de designer cu unii dintre cei mai în vogă blugi ai sezonului.

Piesa centrală a ținutei a fost o pereche de blugi reciclați, modelul „Margo-X” de la brandul Closed. Cu un croi de tip „barrel-leg” (stilul obligatoriu al acestui sezon) și o talie accentuată de o cataramă, designul amintea puternic de anii 2000. Regina a asortat blugii cu o maletă mulată de la Dries Van Noten, într-un imprimeu în carouri albastre și roz pal.

Dar adevărata măiestrie stilistică a constat în combinarea a două imprimeuri complet diferite.

Dacă bluza avea un model discret, pantofii au fost cei care au atras toate privirile. Este vorba despre modelul „BB 105 Pumps” de la legendarul Manolo Blahnik, în valoare de 695 de lire, cu un imprimeu tartan într-un albastru regal. Iar pentru a completa totul, Rania a purtat cerceii „Pink Sapphire Modernist” de la Ralph Masri, care costă nu mai puțin de 5.164 de lire, și o geantă „Small Cobble Intrecciato Leather Tote” de la Bottega Veneta. Pana la urma, chiar și o ieșire la cumpărături poate fi un eveniment de modă.

Analiza stilistului Oriona Robb

Am întrebat un specialist ce face ca această combinație să funcționeze atât de bine. Stilista Oriona Robb ne-a explicat de ce ținuta Reginei este un succes. V-ați fi gândit vreodată că o pereche de blugi poate fi atât de studiată?

„Ținuta Reginei Rania funcționează pentru că este incredibil de disciplinată în proporții. Blugii barrel sunt prin natura lor direcționali; adaugă volum pe picior, așa că succesul aici vine din modul în care ea temperează acest lucru cu un top elegant, mulat și o talie clar definită”, ne spune Oriona. „Ceea ce este, si, vizibil este nivelul de rafinament. Ea nu a stilizat acest look într-un mod casual; tocurile, paleta de culori controlată și finisajul rafinat elevează complet denimul. Acest lucru transformă blugii dintr-o piesă de weekend în ceva mult mai intenționat și orientat spre modă, ceea ce este exact modul în care trebuie abordată această croială la orice vârstă, dar mai ales în anii ’50, unde echilibrul și rafinamentul devin totul.”

5 sfaturi pentru a purta blugii barrel

Dacă vrei să încerci și tu acest stil de blugi, Oriona Robb oferă câteva sfaturi de expert pentru a obține un look echilibrat și elegant:

Ancorați look-ul cu structură – asortați-i întotdeauna cu ceva croit sau mulat în partea de sus pentru a controla volumul.

Folosiți tocurile strategic – un vârf ascuțit sau un toc subțire alungește și contracarează lățimea piciorului.

Rămâneți la o paletă cromatică coerentă – o ținută tonală sau neutră rafinează aspectul și evită aglomerarea vizuală.

Prioritizați greutatea materialului – denimul structurat își menține forma și arată mai elegant decât stilurile moi și largi.

Fiți intenționați cu proporțiile – dacă blugii sunt voluminosi, mențineți accesoriile și hainele de exterior elegante și simple.

O săptămână plină de apariții îndrăznețe

Si nu este singura apariție notabilă a reginei din ultima perioadă. Pe 21 aprilie, aceasta s-a întâlnit cu un grup de tineri antreprenori iordanieni în Jabal Al Weibdeh, purtând o altă ținută memorabilă. De data aceasta, a ales o pereche de pantaloni din pânză de la Max Mara, cu gleznele strânse, pe care i-a asortat cu o cămașă albă brodată. Accesoriile au fost, din nou, de designer: pantofii „85mm Antiqued Leather Pumps” de la Prada, în valoare de 1.100 de lire, și geanta de umăr plisată „Lenglen” de la Lacoste (în valoare de 240 de lire).