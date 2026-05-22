Sharon Stone a redefinit complet conceptul de eleganță la 68 de ani, alegând un costum metalic spectaculos pentru gala Knights of Charity, desfășurată pe 20 mai în cadrul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes. Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu, renunțând la rochiile clasice în favoarea unui ansamblu care îmbină nuanțe de auriu și argintiu.

Aici nu este vorba doar despre o vedetă la un eveniment monden. Gândește-te la propria ta garderobă și la momentele în care ai ezitat să porți o piesă îndrăzneață din teama că s-ar putea să fie prea mult. Alegerea ei ne confirmă practic că un sacou bine croit poate înlocui oricând o rochie pretențioasă, oferind exact acea doză de încredere de care avem nevoie, indiferent de vârstă.

Detaliile unui look neconvențional

Ansamblul purtat de actriță a fost compus dintr-un sacou și pantaloni cu croială amplă, ambele într-o nuanță metalizată care părea pur și simplu topită. Iar partea cu adevărat interesantă abia acum vine. Ținuta a inclus detalii transparente care au devenit vizibile sub blitzurile fotografilor, așa cum menționează Hellomagazine într-un reportaj publicat recent.

Recomandari Demi Moore a impresionat la Cannes. Actrița de 63 de ani a defilat într-o rochie argintie.

Stilul a fost echilibrat cu foarte mult bun gust.

Pe sub sacou, a optat pentru o bluză neagră simplă, pantofi decupați și bijuterii rafinate (un colier cu mărgele suprapuse și cercei cu diamante). Machiajul a completat perfect atitudinea, cu ochi conturați în tonuri de bronz și buze lucioase, în timp ce părul a fost coafat într-un bob ondulat cu cărare pe o parte. Numai că această apariție relaxată a venit după o serie de alegeri mult mai dramatice. Cu o zi înainte, la proiecția filmului Diamond, purtase o rochie neagră din taffeta, cu o fundă uriașă și o capă supradimensionată. Ba chiar și-a început maratonul de modă de pe Riviera Franceză într-o creație couture Miss Sohee 2026, cu un corset brodat cu flori de lavandă și paiete negre pe laterale.

Amintiri dureroase și prețul modei

Când o vezi strălucind în auriu, e absolut imposibil să nu îți amintești scena iconică din filmul Casino din 1995, regizat de Martin Scorsese. Acolo, personajul ei, Ginger, purta o rochie mulată acoperită de broderii și paiete aurii.

Recomandari Demi Moore, transformare de look la Cannes. Actrița a apărut cu o tunsoare bob.

Și totuși, realitatea din spatele acelei imagini perfecte a fost mult mai puțin confortabilă pentru ea la vremea respectivă.

„Rochia aceea era atât de grea, iar acele paiete vintage erau făcute din metal, așa că te tăiau. Era groaznic de purtat, dar și foarte incitant.” – Sharon Stone, Actriță

Dincolo de strălucirea festivalului, actrița traversează o perioadă personală extrem de dificilă. Recent, ea a anunțat pierderea fratelui său mai mare, Michael. Mesajul ei public a fost scurt și a reflectat o suferință profundă.

„Mike Stone. Fratele meu cel mai mare a decedat. În urma unei boli prelungite. Îi dorim pace.” – Sharon Stone, Actriță

Mesajul a fost semnat alături de cei trei fii ai ei, Roan, Laird și Quinn, ea fiind a doua dintre cei patru frați ai familiei Stone. Dincolo de ecrane și de dramele personale, lecția de stil de la Cannes ne oferă o alternativă directă la ținutele incomode. Un costum cu o croială impecabilă este o piesă pe care o poți integra ușor în propria garderobă pentru evenimentele din această vară. Alegerile vestimentare ale actrițelor de la Hollywood dictează deja stocurile magazinelor de mass-market, iar piesele metalizate apar treptat pe umerașele din noile colecții.