Alexander Skarsgård a avut o apariție spectaculoasă la Berlin, în cadrul unei proiecții speciale a filmului său, „Pillion”. Actorul suedez a ales o ținută nonconformistă, purtând un top mov sclipitor, fără mâneci, de la Dior, care a atras imediat atenția tuturor.

O piesă vestimentară statement

Piesa de rezistență a fost, fără discuție, topul. Acesta provine direct din prima ținută a colecției Dior Men pentru toamna anului 2026. Realizat într-o nuanță de mov-struguriu și cu broderii argintii, topul are un decolteu adânc în V și un insert de culoare lila. Iar pentru a completa look-ul, Skarsgård a optat pentru o pereche de pantaloni negri de costum și pantofi eleganți, negri, cu vârful pătrat.

Inspirație din anii ’20

La prima vedere, pare doar o alegere îndrăzneață. Numai ca lucrurile stau puțin diferit. Întreaga estetică amintește de opulența femeilor din societatea selectă a anilor 1920. De altfel, designerul Jonathan Anderson a confirmat că sursa de inspirație pentru acest top de tip camizol a fost o rochie creată în 1922 de către couturier-ul Paul Poiret.

Un stil care sfidează convențiile.

Contrast pe covorul roșu

Pe covorul roșu, Skarsgård a pozat alături de colegul său de platou, Harry Melling, care în film joacă rolul partenerului său submisiv. Spre deosebire de extravaganța lui Alexander, Melling a ales o variantă clasică și sigură. Un costum complet negru, fără elemente surprinzătoare.

Un turneu de presă memorabil

Apariția de la Berlin nu este deloc o întâmplare. Turneul de presă pentru comedia romantică BDSM „Pillion” a fost un adevărat triumf stilistic pentru Alexander Skarsgård, realizat în colaborare cu stilistul Harry Lambert. V-ați gândit vreodată de ce unii actori par să se plictisească în clasicul costum negru? Ei bine, Skarsgård nu face parte din acea categorie.

Actorul, considerat un „ciudat al modei certificat”, adoră să testeze normele de gen și să exploreze moda cu tentă fetișistă. Pe bune, stilul său este o gură de aer proaspăt față de aparițiile masculine previzibile, de tip Don Draper, de pe covorul roșu. Printre alegerile sale din acest turneu s-au numărat piese Versace create de Dario Vitale, pantaloni foarte scurți, tricouri cu grafică sexy și chiar un top halter din piele de la Ludovic de Saint Sernin, asortat cu șlapi (da, ați citit bine).