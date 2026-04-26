Actrița Joan Collins, ajunsă la venerabila vârstă de 92 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie rară din anii ’60 care a lăsat fanii fără cuvinte. În imagine, vedeta din serialul „Dynasty” apare într-o rochie mini Pucci și ciorapi sclipitori, un look complet diferit față de imaginea cu care ne-a obișnuit în ultimii ani. E drept că stilul a fost mereu punctul ei forte.

O rochie Pucci și ciorapi sclipitori

Fotografia o înfățișează pe actriță, pe atunci în jurul vârstei de 30 de ani, relaxându-se pe o canapea în carouri, savurând o băutură și având în spate un pick-up. Piesa de rezistență este, fără îndoială, ținuta. „Întotdeauna am iubit stilul anilor ’60 și am purtat des această rochie Pucci. Era extrem de confortabilă, iar ciorapii sclipitori erau și ei buni!”, a scris Joan Collins în descrierea postării.

Rochia cu imprimeu albastru, cu mâneci trei sferturi și tăiată mult deasupra genunchiului, era specifică modei acelei perioade. Look-ul era completat de un machiaj puternic al ochilor, buze lucioase și un păr brunet coafat cu un breton plin.

O imagine-document a unei epoci.

Regula de aur a actriței Fără blugi!

Dar dincolo de amintirile nostalgice, Joan Collins are o regulă vestimentară de la care nu se abate niciodată. V-ați fi gândit vreodată că urăște blugii? Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2019, actrița a fost tranșantă.

„Toată lumea va ajunge să poarte blugi și tricouri, ceea ce mi se pare tragic… Urăsc blugii. Îi urăsc, sunt atât de neflatulanți,” a declarat vedeta. Iar criticile nu s-au oprit aici. „Și urăsc blugii cu găuri în genunchi sau găuri oriunde. Nu mă dau în vânt nici după tricourile cu logo-uri. Îmi place să mă simt confortabil, dar vreau să fiu și elegantă.”

Eleganța nu are vârstă

Și nu sunt doar vorbe goale. Recent, actrița a demonstrat din nou că eleganța este prioritară, la evenimentul M&S Sparks Launch, desfășurat la 180 The Strand în Londra. Acolo, Joan Collins a apărut într-o ținută complet argintie, compusă din pantaloni conici, un top satinat cu guler larg și un palton lung cu model herringbone. Ținuta a fost accesorizată cu o pereche de pantofi albi cu platformă și un clutch negru.

La eveniment a fost însoțită de soțul ei, producătorul Percy Gibson (în vârstă de 61 de ani), cu care este căsătorită din 2002.

Secretul tinereții la 92 de ani

Când vine vorba de aspectul său tineresc, actrița are o filosofie simplă, pe care a dezvăluit-o într-un interviu recent. „Dacă te simți bine, arăți bine”, a spus ea. Secretul constă într-un stil de viață sănătos și activ, care include exerciții fizice de până la patru ori pe săptămână.

„Cred că este important, dar nu mai este teribil de solicitant. Nu obții picioare ca acestea dacă nu faci mișcare!”, a glumit actrița. Cât despre intervențiile estetice, lucrurile sunt clare. Joan Collins respinge categoric ideea. „Nu cred în ace și alte lucruri. Nu mi-am făcut niciodată Botox sau altceva la față.”