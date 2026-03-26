Eiza González a continuat seria aparițiilor sale spectaculoase într-o rochie neagră, de data aceasta la emisiunea „Late Night With Seth Meyers” din New York. Actrița a ales o creație vintage John Galliano, cu un aer minimalist specific anilor ’90, care i-a pus în valoare silueta.

O apariție minimalistă, dar de efect

Rochia fără mâneci, de lungime midi, i-a conturat perfect talia. Designul mulat a fost completat de un decolteu în V, accentuat cu detalii din material transparent pentru un plus de dimensiune. Iar în locul mânecilor clasice, piesa vestimentară avea aplicate bucăți vaporoase de material, un detaliu subtil, dar de impact. Același motiv cu inserții transparente a fost reluat și la tivul rochiei.

Detaliile care fac diferența

Pentru a completa ținuta, González a optat pentru o pereche de sandale negre cu barete, ideale pentru vremea tot mai caldă din New York. Dar cum rămâne cu bijuteriile? Ei bine, actrița a păstrat aceeași linie minimalistă, alegând un inel delicat și alte câteva accesorii discrete. Look-ul a fost completat de un machiaj cu sprâncene îndrăznețe și buze lucioase, în timp ce părul a fost coafat cu o cărare pe o parte, în bucle strânse și voluminoase.

O apariție studiată, pe bune.

În spatele imaginii perfecte

În spatele alegerii stă stilista Elizabeth Saltzman, cunoscută pentru colaborările sale cu actrițe de top, printre care și Elizabeth Debicki (premiată cu Emmy). Întreaga apariție face parte din turneul de promovare pentru noul său film, „Mike & Nick & Nick & Alice”.

De la New York la Santa Monica

Numai că înainte de a ajunge în platoul de la „Late Night”, Eiza a participat la premiera filmului din Santa Monica, California. Acolo, actrița a abordat o altă variantă a rochiei negre, de data aceasta cu o doză sănătoasă de motive florale. A purtat o creație din colecția ready-to-wear Carolina Herrera pentru toamna anului 2026, o rochie neagră cu umerii goi și mâneci scurte, acoperită de o dantelă cu motive botanice.

Noul film, „Mike & Nick & Nick & Alice”

Filmul „Mike & Nick & Nick & Alice” urmărește povestea a doi prieteni vechi, Mike (James Marsden) și Nick (Vince Vaughn). Relația lor este pusă la încercare pe măsură ce pătrund tot mai adânc în lumea interlopă a crimei organizate. Producția va fi lansată vineri pe platforma Hulu.