Actrița Eiza González a adus un suflu nou clasicei rochii negre la premiera filmului „Mike & Nick & Nick & Alice” din Santa Monica. Ea a ales o creație spectaculoasă Carolina Herrera, direct din colecția de toamnă 2026, accesorizată cu piese Jimmy Choo și David Yurman. Apariția sa de pe covorul roșu a fost una memorabilă.

O apariție florală

González a optat pentru o rochie neagră, mulată, cu o lungime sub genunchi, care face parte din colecția de toamnă 2026 a casei de modă Carolina Herrera. Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, suprapunerea delicată din dantelă cu motive botanice. Iar designul off-the-shoulder i-a încadrat perfect umerii, în timp ce mânecile scurte au oferit ținutei o notă modernă. Stilista Elizabeth Saltzman este cea care s-a ocupat de întregul look al actriței pentru acest eveniment.

Eleganță atemporală, viziune modernă

Colecția Carolina Herrera pentru toamna anului 2026 (prezentată în februarie la New York Fashion Week) a fost curatoriată de directorul de creație Wes Gordon. Acesta a reușit să îmbine codurile clasice ale modei couture cu elemente contemporane. Într-o recenzie a colecției, Thomas Waller scria: „Leopardul a fost un model cheie, văzut în alb și negru pe paltoane, rochii și tricotaje, fuste creion chiar sub genunchi, puțin mai sus decât în colecțiile anterioare, în timp ce alte idei au fost înfrumusețate, de exemplu, o rochie și un palton în straturi aurii, ambele cu o croială puțin mai lejeră, pentru un Swan al lui Truman Capote din zilele noastre.”

Dar ce a vrut să spună, mai exact, directorul de creație? Gordon a descris creațiile sale ca având „o exuberanță, dar și un pragmatism.” Waller a completat că această viziune „a sunat adevărat, marcând o nouă puritate și o franchețe care au ancorat imaginația în vestimentația modernă.”

Bijuterii și accesorii de impact

Pentru a completa rochia, Eiza González a purtat o pereche de pantofi cu toc de la Jimmy Choo, care s-au potrivit perfect cu ținuta. Când vine vorba de bijuterii, e drept că actrița a preferat piese de la David Yurman.

Mai exact, a ales cerceii stud Chatelaine Pavé și inelul flexibil Sculpted Cable.

Noul film de pe Hulu

Evenimentul a marcat premiera filmului „Mike & Nick & Nick & Alice”, în care González joacă alături de James Marsden și Vince Vaughn. Hai să vedem despre ce e vorba. Pelicula urmărește povestea a doi prieteni a căror loialitate și abilități de supraviețuire sunt puse la grea încercare pe măsură ce pătrund în lumea interlopă a crimei organizate.

Și pentru cine este curios, filmul va fi disponibil pe platforma de streaming Hulu începând de vineri.