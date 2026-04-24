Hailey Bieber a adus inspirația lenjeriei intime pe covorul roșu al Galei Time 100 din 2026, care a avut loc joi seara la New York. Fondatoarea brandului Rhode a purtat o rochie custom Calvin Klein, un design care a amintit de minimalismul anilor ’90. Apariția sa a fost una dintre cele mai comentate ale serii.

Minimalismul anilor ’90, reinventat

Rochia sa a încorporat elemente florale delicate într-un design spectaculos din dantelă lila metalizată, o creație a couturierului american. Detaliile transparente au fost integrate subtil sub dantela cu motive botanice, conferind un aer senzual ținutei. Iar o trenă scurtă a urmat-o pe Bieber pe covorul roșu, adăugând o notă de eleganță.

Partea superioară a rochiei, de tip bustieră, a accentuat look-ul inspirat de lenjerie. Bretelele subțiri au completat perfect estetica minimalistă specifică anilor ’90. Pentru a completa ținuta, Hailey a ales bijuterii simple din argint, iar look-ul său a fost pus în valoare de tonuri calde, cu părul său șaten-ciocolatiu coafat în valuri lejere și cu o cărare pe mijloc, sprâncene definite și un ruj nude lucios.

Inspirație din Hannah Montana?

Dar de unde vine, pe bune, inspirația ei? Stilul lui Hailey a fost mereu o sursă de fascinație, iar ea a recunoscut că influențele sale vin din locuri neașteptate. Recent onorată cu titlul de Style Trailblazer la WWD Style Awards 2026, modelul a povestit despre începuturile pasiunii sale pentru modă.

„Îmi amintesc că mă uitam la ‘Hannah Montana’ și eram atât de inspirată de moda lui Miley [Cyrus] din serial, încât voiam să recreez ținutele și să le aduc propria mea notă,” a declarat Bieber anterior pentru WWD.

O sursă de inspirație neașteptată.

Un stil care rezonează cu publicul

De la ținutele de maternitate și până la minimalismul afișat pe covorul roșu, stilul fondatoarei Rhode a fost nu de puține ori subiect de discuție. Ea a recunoscut că nu se așteaptă mereu la un asemenea impact, dar se bucură când alegerile sale vestimentare sunt apreciate.

„Mă surprinde mereu ce lucruri prind la public, dar cred că e foarte tare să poți lansa ceva în lume care rezonează cu oamenii,” a spus ea. Look-ul de joi seară a îmbinat perfect preferința modelului pentru creații de designer cu revenirea în forță a minimalismului anilor ’90. Rochia custom Calvin Klein (o piesă elegantă, cu accente contemporane) a exprimat exact calitățile pe care Bieber le apreciază cel mai mult în garderoba sa: „fără efort și șic”.

Gala Time 100, un eveniment plin de staruri

Bieber s-a numărat printre numeroasele celebrități, figuri culturale și lideri de afaceri de prim rang care au sosit la Jazz at Lincoln Center din New York pentru ediția din 2026 a galei Time 100. Evenimentul anual a pus în lumina reflectoarelor o colecție a celor mai influenți oameni din lume, fiind un punct de atracție major în calendarul monden internațional.