Jennie de la Blackpink a făcut o intrare spectaculoasă joi seară la Gala Time 100 din 2026, eveniment găzduit la Jazz at Lincoln Center din New York. Artista a ales o creație sculpturală Schiaparelli direct de pe podium, pe care a asortat-o cu o pereche de pantofi negri din satin al căror preț se ridică la 910 dolari. Apariția ei a fost una dintre cele mai comentate ale serii.

O ținută sculpturală Schiaparelli

Pentru gală, Jennie a optat pentru o rochie Schiaparelli din cea mai recentă colecție a brandului (prezentată luna trecută la Paris). Creată de Daniel Roseberry, ținuta a inclus un corset dramatic, ce i-a conturat silueta, strâns în talie cu o curea subțire din piele neagră. Un panou din plasă transparentă a făcut legătura între top și fusta lungă din catifea neagră, lăsând subtil pielea la vedere.

Stilistul Sam Woolf s-a ocupat de look-ul final, completat de o pereche de cercei statement, creați manual, de la Swadesh, și un coc elegant, cu părul strâns la spate.

Pantofii de 910 dolari care au atras atenția

Dar ce anume face acești pantofi atât de speciali? Cântăreața K-pop a ales modelul Blade Twenties de la Casadei, care costă 910 dolari. După cum sugerează și numele, silueta este definită de un toc stiletto sculptural de 120 mm, asemănător unei lame de cuțit, care pare că „taie” curat partea din spate a pantofului, creând un profil arhitectural.

Fabricați în Italia, pantofii cu vârf ascuțit sunt finisați în satin lucios, material care, pana la urma, îndulcește designul altfel foarte ascuțit.

Un model iconic, purtat de vedete

Casadei a lansat iconicul toc „Blade” în 2011, când designerul Cesare Casadei a vrut să creeze un element de semnătură pentru brand care să nu se bazeze pe logo-uri vizibile. Și a reușit. Dispunând de un toc stiletto ascuțit din oțel inoxidabil, pantofii au devenit de atunci un favorit pe covorul roșu.

Printre fanii declarați ai acestui model se numără Taylor Swift, Madonna și Jennifer Lopez.

Cifrele vorbesc de la sine.

Singura artistă K-pop onorată la gală

Iar prezența ei a fost cu atât mai importantă cu cât Jennie a fost singura artistă K-pop prezentă la evenimentul din acest an. Ea a fost numită una dintre cele mai influente persoane ale anului 2026, eseul care i-a fost dedicat în publicație fiind scris de muziciana Gracie Abrams.

Gala Time100 din 2026 a atras, ca de obicei, o mulțime de nume sonore din industrie, printre care Hailey Bieber, Dakota Johnson, Zoe Saldaña și Kate Hudson.